Nå koker det på bruktmarkedet

Nybilsalget i Norge er på et svært høyt nivå. Samtidig er det også full fart på bruktmarkedet. Markedsplassen Finn.no rapporterer nå at det har vært et solid trykk i motormarkedet (bil, båt, MC) de første tre kvartalene i 2021.

I denne perioden har det vært en vekst på 3,6 prosent i antall nye annonsepubliseringer mot samme periode i fjor.

Tredje kvartal har det virkelig gått unna. Det har vært ekstra mange biler til salgs – og de har blitt solgt fort.

Blir ikke liggende lenge

– Vi har hatt en stabil vekst i antall nye annonser i første, andre og tredje kvartal, fra og med 2019 frem til og med i år. Totalt ser vi også en 4,6 prosent vekst i antall nye annonsepubliseringer i tredje kvartal i 2021, sammenlignet med tilsvarende periode i 2020, forteller Eirik Håstein som er leder for Finn motor.

Og bilene blir ikke liggende lenge. Mange blir solgt etter kort tid.

Hos Finn har man også merket en svak nedgang i antall henvendelser på nye annonser:

Det går unna hos de som selger bruktbil, det samme merkes naturligvis for de som selger bilen sin privat. Foto: broom

25 dager på å selge bilen

– Vi mener dette henger sammen med at omløpshastigheten i markedet er så høy akkurat nå, slik at man hverken får eller trenger like mange henvendelser før objektene blir solgt. Dette gjelder spesielt for bil, sier Håstein, i en pressemelding.

Langt flere biler har blitt markert solgt/blitt avpublisert på Finn hittil i år, enn i fjor. For eksempel ble det solgt 44.409 bruktbiler på Finn i september i år, mot 41.387 i september i fjor. Salgstiden var også kortere. Mediantiden for bilsalg i tredje kvartal var 25 dager, det er seks dager kortere enn det var for tre måneder siden.

Selges flest dieselbiler

Bryter vi dette ned på drivlinjer, ser vi at det går raskest med salg av diesel- og elbil, etterfulgt av hybrid og deretter bensin.

Dieselbilen er med god margin Norges mest solgte bruktbil. Nesten halvparten (47 prosent) av alle bruktbiler som ble solgt på Finn i tredje kvartal i år, var dieselbiler.

I september alene ble det solgt 20.795 dieselbiler, 12.135 bensinbiler 7.038 elbiler og 4.422 hybridbiler.

(Artikkelen er først publisert av Broom)