Nesten 90 prosent av nybilsalget i Norge nå er elektrifiserte biler. Disse bilene må lades, og det kan gi noen utfordringer.

En av dem som har opplevd det er Espen Ulverud (43) fra Årnes.

En morgen han kom ut i garasjen var det bare en avkappet ledningsstump som sto igjen av ladeboksen han hadde investert i for å lade sin VW e-Golf på en trygg og forsvarlig måte.

Også Elin Hjelmås har en ladbar bil.

– Ja, jeg har som mange andre kjøpt en ladbar hybrid, nærmere bestemt en Mitsubishi Outlander, som jeg er godt fornøyd med, forteller Elin.

I kjølvannet av dette skaffet også hun seg en ladeboks i carporten. Slik som mange andre i sameiet der både Elin og Espen bor har gjort.

Dekkes ikke av forsikring

Tidlig i juli startet problemene.

– Da opplevde vi at først én ladeboks ble stjålet. Etter det har flere andre slike bokser blitt stjålet, forklarer en litt oppgitt Elin.

Det som gjør saken ekstra kjedelig, er at ladeboksene ikke dekkes av noen forsikring.

– Ladeboksen går ikke inn under sameiets forsikring, fordi den eies av en beboer. Den dekkes heller ikke av innboforsikring fordi den er fastmontert på sameiets bygg, forklarer Elin videre.

Dette har hun sjekket nøye og flere ganger med sameiet.

Elin har nå vært i kontakt med de fleste store forsikringsselskapene, men de har ingen forsikring å tilby de uheldige ladeboks-eierne.

Vurderer å selge elbilen

– Det er nå flere som vil selge sine elbiler fordi de ikke har økonomi til å erstatte ladeboksen dersom den blir stjålet. Disse koster jo fort både 15.000 og 20.000 kroner. Om de forsvinner nesten like fort som de kommer opp, går det jo an å forstå det. Man får kjøpt mye bensin og diesel til den prisen, påpeker Elin.

Espen er en av dem som nå funderer å kvitte seg med elbilen.

– Også jeg fikk et negativt svar fra sitt forsikringsselskap, etter å ha meldt inn tyveriet, sier han.

– Det dekkes ikke av innboforsikringen fordi den er fastmontert og heller ikke av husforsikringen, da den ikke er fastmontert på min vegg, men sameiets vegg, forklarer han litt oppgitt.

Både Espen og Elin synes dette er ganske så håpløst.

Svært mange nordmenn har montert ladeboks hjemme, for å kunne lade bilen. Foto: NTB

En økende trend

– Tryg har fått rapportert inn flere tilfeller av ladebokser til elbiler som blir stjålet, og vi ser at dette er et økende problem.

Det sier kommunikasjonssjef Ole Irgens i forsikringsselskapet Tryg.

Det er også Tryg som er forsikringsselskapet i sameiet hvor Elin og Espen bor.

– Ladebokser som har tilhørt et boligselskap, altså et borettslag eller et sameie, har så langt blitt dekket, mens private bokser ikke har vært omfattet av boligselskapets forsikring. Derfor har vi besluttet at tyveri av private ladebokser som er montert på fellesområder i boligselskap, nå skal dekkes for dem som har boligselskapsforsikring i hos oss.

– Dette vil ikke hjelpe dem som allerede har blitt utsatt for slikt tyveri, men for dem som opplever dette i fremtiden, vil det altså være dekning over forsikringen til borettslaget eller sameiet, forklarer Irgens avslutningsvis.

Vi i Broom erfarer at dekningen av ladebokser kan variere noe fra forsikringsselskap til forsikringsselskap. Det kan derfor være smart å sjekke hva din, eller boligselskapets forsikring dekker her. Ikke minst hvis trenden med slike tyverier er økende.

