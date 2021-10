Bygger elektrisk Land Rover til 1,8 millioner kroner

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Premium.

Det ryktes at det skal komme både elektrisk Range Rover og Land Rover. Samtidig vrir entusiastene seg, og sukker oppgitt over at ting ikke bare kunne være som de var. Håpløst umoderne, litt tregt og veldig sjarmerende.

Det er tross alt slik Land Rover var etter krigen og i mange tiår etterpå. Før rikfolket smykket seg med defenderen, var den en arbeidshest med praktiske navn som Series I og serie II. Ikke kjapp eller komfortabel, men pålitelig, arbeidsvillig og enkel å holde på veien.

Biler som endret lite på seg, men som likevel ble modernisert i det stille. Mange husker dem fra Forsvaret, da som Serie III, som Land Roveren (det var bare én før) het mellom 1971 og 1984 da Defenderen kom (eller navnet ble introdusert i stedenfor serie IV).

Uansett, rudimentære og tøffe arbeidshester som har tjenestegjort alt fra Forsvaret, via kongefamilien til misjonærer og feltleger. Den bilen som visstnok er det første motoriserte kjøretøyet en fjerdedel av verdens befolkning ser først.

Elektrisk i friluft

Vel, nå er det duket for en slags mellomløsning.

Det britiske restaureringsfirmaet Everatti Automotive Limited, som fra før tilbyr en elektrisk Porsche 911 964, og en elektrisk Ford GT40, har nå laget en rekonstruksjon basert på Serie IIa, altså modellen bygget mellom 1961 og 1971. Deretter har de modernisert uttrykket noe (selv om du skal være over middels interessert for å rope «aha» når du ser den). Den er liten og stor, søt og tøff på samme tid.

Deretter har de puttet en 60 kWh batteripakke i den (tilsvarende hva du fikk på første generasjon i3). Det tilsvarer ca 150 hestekrefter, og gir en rekkevidde på ca 150 kilometer. Ikke akkurat sjokkerende, men bilen er i det minste dobbelt så sterk som den var originalt. Og har du kjørt en original Serie IIa, vil du finne at 150 kilometer av gangen antagelig er mer enn nok.

Prisen er likevel langt unna både en Serie IIa med bensinmotor og en brukt i3 med samme batteripakke. Regn med å bruke rundt 1.8 millioner kroner. Momsen er antagelig unntatt en stund til i det minste.