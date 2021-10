Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



Nordmenn er ville etter elbiler, men lumsk vær og lave temperaturer er på nytt rundt hjørnet. Når anledningen byr seg får teknologisjef i Toyota Masahiko Maeda et betimelig spørsmål om nettopp dette:

SATSER SOLID: Teknologisjef i Toyota, Masahiko Maeda. Foto: Toyota

– Når kan vi forvente å se den nye elbilen bZ4X til salgs i Norge, og hvordan vil den takle norsk klima?

– Toyota bZ4X vil bli lansert til neste år. Nøyaktig når det blir vil jeg ikke spesifisere. Batteriteknologien vår har en rekke funksjoner som sørger for optimal drift under alle typer værforhold, sier Maeda.

Toyota forbereder seg på å selge åtte millioner elektrifiserte kjøretøy innen 2030. To millioner av dem skal bestå av batteridrevne elbiler og biler med hydrogen brenselceller. Det er med andre ord en stund til Toyota ser for seg at alle går for helelektriske alternativer, men at det går i full fart mot en elektrisk fremtid, kan japanerne neppe nekte for.

BLÅ LYS: Det er ikke alle som liker synet av blå lys når de er ute og kjører, men Toyota ser likevel ut til å ta sjansen på at det går greit nede i midtkonsollen. Foto: Toyota

Lang levetid

Under en presentasjon nylig, var det sentrale temaet utviklingen av nye batterier, som ifølge Maeda handler om at kundene skal kunne bruke dem på en bekymringsfri måte. Han trekker frem hvordan Toyota sikter mot å balansere fem faktorer, oppgitt som sikkerhet, lang levetid, høy kvalitet, rimelige høykvalitetsprodukter, og høye ytelser.

Som et eksempel på noe Toyota tror kundene lar seg friste av, trekker han frem at lang levetid på batteriet vil medføre høyere bruktverdi på bilen det sitter montert i. Men verdens bilprodusenter står foran et skille, som potensielt kan undergrave verdien på samtlige av elbilene som selges i dag.

HALVE MOROA: For mange er bilkjøring en glede, og et spennende interiør kan bidra til det. Rattet på konseptbilen ser ut til å ha blitt halvert, men forhåpentligvis går det ikke utover kjøregleden. Foto: Toyota

Uten hull

Dagens batterier inneholder det sjeldne metallet kobolt, og er avhengig av at litium og en anode av grafitt eller silisium utveksler ioner gjennom en væske kalt elektrolytt. Det medfører blant annet at selve battericellene utvider seg fysisk under lading, og bli påvirket av faktorer som høye eller lave temperaturer.

Neste generasjon batterier, kalt solid-state, skal kunne klare seg uten å måtte grave dype hull i jorden etter metaller det stadig blir mindre av. Og grunnen til at de kalles solid-state er at væsken, eller elektrolytten, erstattes med et fast stoff som ikke påvirkes av temperatursvingninger og ikke endrer størrelse ved lading.

MER SOM VANLIG: Baksetene ser greie nok ut, og er omtrent som forventet på en Toyota SUV. Foto: Toyota

Separasjon

Toyota viser en bil som minner litt om de godterikulene barna pleide å kjøpe på tivoli, der forskjellige lag ble avdekket etter som alt ble mer klissete. Designen er mildt sagt kontroversiell, men den interessante komponenten befinner seg under skallet. Det er i følge Toyota den første modellen deres utstyrt med solid-state batteri, og de poengterer at de også har fått registrert den i Japan.

Det høres jo lovende, men så forteller de åpenhjertig at det fremdeles er et stykke igjen å gå. Hovedproblemet er at ved å bytte ut elektrolytt-væsken med et fast materiale, kan det oppstå separasjon mellom det og anoden. Det betyr i klartekst at ionene får problemer med å forflytte seg, noe som gjør at batteriet ikke klarer å verken lades eller avgi strøm.

TØFF: Designen er tøff, og minner en god del om halvbroren Lexus, som nok vil komme med en elektrisk versjon på samme ramme etter hvert. Foto: Toyota

Kineserne på banen

Det er tydelig at de satser tungt på denne teknologien, selv om de utvikler hydrogen brenselceller og konvensjonelle batterier parallelt, både til plugg-inn-hybrider og rene elbiler. Frem til 2030 planlegger de å investere 13,6 milliarder dollar, og senke batterikostnaden per bil med 50 prosent.

Nylig avduket kinesiske BYD modellen Tang her i Norge, og den var utstyrt med noe de kalte «Blade»-batteri uten kobolt. Kina har flere store bilprodusenter som ønsker innpass i markedet med aggressiv prising og mye utstyr. Hvis de i tillegg tar ledelsen med neste generasjon batterier blir det spennende å se om Toyota klarer å holde følge.