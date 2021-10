De som kjøpte denne for noen år siden gjorde noe smart

Det startet så smått i 1998. Da med det som den gang het Volvo V70 Cross Country. Egentlig en ganske alminnelig Volvo-stasjonsvogn, men med litt høyere bakkeklaring, firehjulsdrift, større hjul og litt offroad-staffasje.

Altså litt SUV og litt stasjonsvogn. En biltype som passet perfekt for røffe nordiske forhold, med utfordrende veier, vær og føre.

Da andre generasjon kom i 2000, ble den hetende Volvo XC70. Da tok salget av. Ganske så grundig også.

XC70 gikk i mange år sin seiersgang som en robust, trygg og fornuftig familiebil, for de som ville ha litt ekstra bakkeklaring og god framkommelighet. Dessuten så den jo bra ut også.

Populær som ny – og brukt

Den ble rett og slett en drømmebil for mange familier. En drøm mange realiserte.

Men allting har en ende. Så også for Volvo XC70. I midten av april i 2016 rullet det aller siste eksemplaret ut av portene på fabrikken i Torslanda utenfor Gøteborg. Dermed var en liten epoke over for Volvo – etter nesten 20 år. Det var regelrett rift om å få tak de siste XC70-ene, før modellen overlot produksjonslinjen til nye Volvoer.

Biler som selger godt og er populære som nye biler, fortsetter ofte «karrieren» som ettertraktede bruktbiler. Det har også Volvo XC70 gjort.

Til tross for at bilen nå oppleves som noe aldrende, er dette fortsatt en het potet på bruktmarkedet. Prisene har holdt seg nesten overraskende godt på pene, velholdte eksemplarer som ikke har gått for langt. Vi våger påstanden om at de som kjøpte denne brukt for 4-5 år siden faktisk har gjort en bra investering, sett i bilsammenheng. Få bruktbiler har holdt seg bedre i pris enn nettopp denne.

Volvo XC70 holder seg nesten merkelig godt i pris den dag i dag.

Fortsatt stive priser

Den dyreste XC70 som er til salgs på finn.no nå, er en 2016-modell som har gått drøyt 45.000 kilometer. Den forlanges det 490.000 kroner for. Det er mer enn man må betale for en helt ny Polestar 2, i Long Range-versjon og bare litt mindre enn hva el-SUV-en Volvo XC40 Recharge koster. Prisen på en helt ny XC70 var i 2014 fra 560.000 kroner.

Det ligger mange XC70 til salgs til over 450.000 kroner. Det bekrefter bare at bilene fortsatt appellerer til mange.

I motsatt pris-ende får man tredje generasjon XC70 til rundt 100.000 kroner. Da eldre biler som har gått langt og som nok har et visst omsorgsbehov.

For som alle andre bruktbiler har denne Volvo-en noen svakheter som man bør være oppmerksom på om man funderer på å kjøpe den som bruktbil. Hva det er, får du svar på ved å klikke på videoen helt i toppen av denne saken.

Videoen over er den første i en serie med bruktbil-tester her på Broom.no. Har tar vi for oss ulike, men populære bruktbiler og gir deg en liten gjennomgang på hva dette er, hvordan de er å kjøre, ulike styrker og svakheter – og ikke minst hva du bør sjekke litt ekstra nøye før kjøp.

Eier du en Volvo XC70, eller en annen Volvo? Fortell oss om det her:

Artikkelen ble først publisert på Broom.no