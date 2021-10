Ulovlig i Norge – for Jan kan det være forskjellen mellom liv og død

Forleden hadde vi en «Spør Benny-sak» her på Broom som handlet om montering av solfilm på bilvinduer og om det er riktig at man kan få mangel på EU-kontrollen på grunn av dette.

Og om du skulle lure – det er ikke lovlig å gjøre de fremre siderutene eller frontruten mørkere. Dette blir da en «feil» som man må rette opp i før bilen blir EU-godkjent. Les den saken her.

Ikke alle er enige om at det bør være slik. Noe kommentarfeltet på Facebook viste med all tydelighet. Mange mener at dette er flisespikkeri og har lite med trafikksikkerhet å gjøre.

Men reglene rundt dette er uansett klinkende klare.

Annerledes

Men andre steder i verden kan det være helt motsatt. En av dem som bekrefter det er Jan Vatne, som er en ivrig Broom-leser.

– Ja, jeg bor på Filippinene og her er mørk solfilm faktisk en form for sikkerhets-beskyttelse, sier han.

Jan Vatne bor på Filippinene deler av året og har også bil der.

– Mange bander opererer her, det er kidnappinger, drap, pengeutpressinger, hevnaksjoner og så videre. Mange frykter for sine liv når de er ute på veiene. Det kastes egg mot frontruter for å hindre sikten, fører må stoppe for å rengjøre frontruten og vipps dukker bandene opp, forteller han.

Jan bor normalt fire-fem måneder av året en halvtimes biltur fra hovedstaden Manila. I år har det ikke blitt noen tur på grunn av coronaen.

På Filippinene er det forresten ingen kontroll som tilsvarer vår EU-kontroll.

– Det er riktig, men en årlig Pollution control har de i forbindelse med betaling av årsavgiften. Det som sjekkes da er måling av eksosutslipp via en sonde i eksosrøret og i tillegg en sjekk av at motornummeret stemmer (!). Dekk, bremser, lys og annet bryr de seg ikke så mye om. Det er bileiers ansvar. Dårlige bremser er ganske vanlig og dekkene på bilene her nede slites ofte ned til corden. Litt annerledes enn det vi er vant til i Norge, forteller han videre.

Les også: Svart nøkkel ga ulovlig toppfart – det ble dyrt

Det handler om sikkerhet

Jan har en Toyota Vios på Filippinene. For de som måtte lure er det en sedan-versjon av vår egen Yaris. Vios er en modell tatt fram primært for det asiatiske hjemmemarkedet og den selges ikke i Europa.

Den har han sørget for å få full-foliert. Det vil si at alle vinduer, også frontruten, er dekket med film. Dette er nærmest standard tilleggsutstyr hvis du har kjøpt bilen ny hos en forhandler.

– Jo mørkere – jo bedre beskyttelse! Nesten alle biler har det. Det handler rett og slett om sikkerhet. I noen områder er det uforsvarlig å gå ut av bilen og dermed blottstille seg, sier Jan helt til slutt.

Det er med andre ord helt motsatt enn hva vi her hjemme er vant til. Jans historie er også en liten påminnelse om at en mangellapp på ulovlig montert solfilm på siderutene faktisk er et aldri så lite I-landsproblem.

Les også: Jan var engasjert da Hyundai kom til Norge

Artikkelen ble først publisert på Broom.no