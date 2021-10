Nå er det dobbelt så dyrt å lade elbilen hjemme

Høye strømpriser er et hett tema i høst. Mange får strømregninger som svir – og mye tyder på at dette er noe vi må leve med i mange måneder fremover.

Så langt i 2021 har strømprisen i gjennomsnitt vært to og en halv gang høyere enn i 2020. Hvis utviklingen fortsetter ut året vil gjennomsnittsprisen for 2021 være 1,83 kroner per kilowatt-timer. Gjennomsnittsprisen i 2020 var 82 øre per kilowatt-time. Dette er priser for hele landet.

Prisøkningen merkes også godt for de som har elbil, og lader den hjemme:

Merkes på strømregningen

– Dette gjør at elbileiere opplever at det er dyrere å lade bilen hjemme. Faktisk er det mer enn en dobling av ladeutgiftene, sier Nils Sødal som er senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

For eksempel vil en Audi e-tron-eier som kjører 12.000 kilometer i året i år betale 4.619 kroner for ladingen hjemme, mot 2.070 kroner i fjor.

– Det er klart denne økningen i utgifter merkes på strømregningen, men det er fortsatt langt billigere enn drivstoffutgiftene du ville hatt på en dieselbil, sier Sødal.

Les også: Nær umulig å vite hva elbilladingen egentlig koster

Hvor mye du hurtiglader, har også mye å si for den totale strømkostnaden for elbilen.

Har noe hurtiglading

Har du en dieselbil med et lavt forbruk på 0,44 liter på mila og kjører 12.000 kilometer i året, vil dette koste deg 9.240 kroner i år. Dette er dobbelt så mye som ladingen av Audi e-tron, men tar vi med 20 prosent hurtiglading for Audien, jevner bildet seg noe ut. Da vil ladekostnadene bli 7.376 kroner.

– De fleste har noe hurtiglading gjennom året. Derfor har vi tatt med at elbilene lader 20 prosent langs veien. Men der svinger ikke prisene som ladingen hjemme. Økte strømpriser gir dyrere hjemmelading, men ikke hurtiglading. I hvert fall enn så lenge, sier Sødal, i en pressemelding.

Les også: To ting er viktig å sette seg inn i når du skal hurtiglade

Gjøre på gamlemåten

Når det er høye strømpriser, er det lurt å planlegge ladingen nøyere. Strømmen er billigst når færrest bruker den, altså om natten. Noen kan styre dette enten ved å sette tidsstyring på bilen, andre kan styre det med en app fra strømselskapet.

– Uansett går det an å gjøre dette på gamlemåten også. Plugg bilen til lading rundt klokken 10 om kvelden. Da vil du utnytte lavere strømpriser og få en hyggeligere strømregning, avslutter Nils Sødal.

Les også: Disse elbilene bruker minst strøm

Så mye dyrere har det blitt:

Volkswagen ID.4:

Kun hjemmelading inkl. nettleie og avgifter

2020: 1.576 kroner

2021: 3.517 kroner

Totalt hjemmelading og hurtiglading inkl. nettleie og avgifter:

2020: 3.695 kroner

2021: 5.661 kroner

Audi e-tron 55:

Kun hjemmelading inkl. nettleie og avgifter

2020: 2.070 kroner

2021: 4.619 kroner

Totalt hjemmelading og hurtiglading inkl. nettleie og avgifter:

2020: 4.852 kroner

2021: 7.376 kroner

Bensin- eller dieselbil:

Drivstoffpriser: Bensin 18,70 kr/liter, diesel 17,50 kr/liter

Pris per år i kroner (2021): Bensin: 10.771 kroner. Diesel: 9.240 kroner.

Artikkelen ble først publisert på Broom.no