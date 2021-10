- Det må vi gjøre noe med, sier Hans Martin Sørensen i Trygg Trafikk i en

pressemelding.

Dette viser ferske tall fra en landsrepresentativ spørreundersøkelse gjennomført av Kantar TNS for Trygg Trafikk og forsikringsselskapet Fremtind. Årlig kartlegger de nordmenns adferd og holdninger knyttet til refleksbruk.

Selv om årets undersøkelse avslører at 31 prosent faktisk sier de alltid bruker refleks i mørket, og 45 prosent sier de gjør det ofte, er Hans Martin Sørensen fra Trygg Trafikk langt fra fornøyd.

– De fleste av oss – 76 prosent – kan regne oss som refleksbrukere. Det er bra! Problemet er at så mange som 1 av 4 sjelden eller aldri bruker refleks – og det tallet har stått mer eller mindre på stedet hvil gjennom flere år. Det må vi gjøre noe med!

– «Alle» vet at refleks virker

Sørensen påpeker at det er langt mellom nordmenns liv og lære når det kommer til refleksbruk.

Nærmere 8 av 10 av oss – 78 prosent – er nemlig helt eller ganske enig i at reflekspåbud faktisk hadde vært en god idé. Og mer enn 9 av 10 synes voksne folk er for dårlige til å bruke refleks.

– Tallene viser at «alle» skjønner at refleks virker og at vi er for dårlige til å bruke det. Likevel er det såpass mange som fortsatt velger å droppe det. Her er det åpenbart behov å endre vanene for mange av oss, sier han.

Liten hjelp i gatelys

Skadeforebygger i Fremtind, Therese Nielsen, tror både tankeløshet og misoppfatninger er grunn til at såpass mange dropper refleksen i mørket.

– Mange tror nok at det ikke er så farlig når de bare skal gå på fortauet eller der det er gatelys. Det er helt feil! Tvert imot – lyset omkring deg stjeler oppmerksomheten og gjør deg faktisk mindre synlig.

– Ikke velg å være usynlig!

Skadeforebyggeren har et klart budskap til alle som skal ut i mørket.

– Din trafikksikkerhet som fotgjenger er et felles ansvar mellom deg som fotgjenger og bilførerne. De må gjøre hva de kan for å se deg, og du må gjøre hva du kan for å bli sett. Vi har sagt det før og sier det igjen: Å gå uten refleks i mørket er i praksis å velge å være usynlig, avslutter Therese Nielsen fra Fremtind.