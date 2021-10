Hver høst presenteres flere store vinterdekktester i Norge, og nok en gang har Continental gått helt til topps på flere av disse.

I den store dekktesten til NAF-magasinet Motor vant Continental VikingContact7 testen for piggfrie vinterdekk.

-Vårt mål er å levere de beste dekkene på markedet, og det har vi nok en gang fått bekreftet at vi gjør i høstens vinterdekktester. Å kjøre med gode dekk på bilen er ekstremt viktig for å unngå ulykker, og er også en del av vår «Vision Zero» hvor vi jobber for en fremtid uten ulykker, skadde og drepte på veiene, sier produktsjef Knut Knudsen i en pressemelding.

Vinner-omtaler



Dette skrev Motor om testvinneren:

- Continental får full pott i disse vinterdisiplinene, og imponerer aller mest med sin lettkjørthet når bilen er under press. Dekket slipper grepet progressivt med bra forvarsling, og det er et dekk som klarer de største styreutslagene på glatta uten å miste festet. Denne forutsigbare oppførselen går igjen på asfalt. Til tross for at det er et uvanlig mykt dekk med høyt fokus på vinteregenskapene, har VC7 godkjent stabilitet og bra styrefølelse. Bremselengdene på våt og tørr asfalt er ikke best, men godkjent. Det tette dekkmønsteret fungerer dårligere mot vannplaning, men det gir lav støy. Jevnt, høyt nivå og sikre kjøreegenskaper gir til slutt totalseieren.

Continentals piggfrie vinterdekk har nå vunnet Motor sin dekktest i seks år på rad.

Også til topps i Dagbladet

Også i Dagbladets store vinterdekktest er det Continental Viking Contact 7 som går av med seieren. Dagbladet sier dette om testvinneren:

Årets vinner blant de piggfrie dekkene er Continental. Både bremsegrepet og evnen til å ta seg fram på is er bra. I tillegg er dekket styrepresist, noe som gjør det enkelt å gjenvinne kontrollen når grepet slipper. Slik er det også på snø. Dekket er til å stole på i alle situasjoner. På våt asfalt kunne sidegrepet vært noe bedre. På tørr asfalt gir det ingen ubehagelige overraskelser. På sporet vei er dekket retningsstabilt og støyer svært lite.