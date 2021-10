Dette bør du vite før du skifter dekk

Nordvikgruppen har i en pressemelding tatt for seg de mest stilte spørsmålene i forbindelse med sesongens dekkskifte

Når skal du skifte til vinterdekk?

I Nordland, Troms og Finnmark er det tillat å kjøre med piggdekk og kjetting fra 16. oktober - 1. mai, mens i resten av landet gjelder perioden 1. november til første mandag etter 2. påskedag. For piggfrie vinterdekk finnes det ingen begrensninger, og i praksis kan du kjøre på slike dekk hele året, selv om det ikke er noe vi vil anbefale.

Regelen er at du alltid skal kjøre på dekk som er sikret for det føret du kjører på. Det betyr at om du skal på fjellet eller et sted hvor sommerdekk ikke er tilstrekkelig, har du lov å sette på piggdekk både før og etter nevnte datoer.

Hvor ofte må vinterdekkene byttes ut?

Levetiden på vinterdekkene dine vil avhenge av kjørelengde, kjøreforhold og hvordan du lagrer dekkene dine. I følge internasjonale anbefalinger bør man ikke kjøre rundt på dekk som er mer enn seks år gamle, men NAF anslår en levetid på rundt tre sesonger. Er du i tvil om dekkene holder en sesong til, anbefaler vi å ta turen innom slik at vi kan hjelpe til med en vurdering av dekkene dine.

Hva er kravet til mønsterdybde?

Minimumskravet til mønsterdybde til vinterdekk er 3 millimeter, men NAF anbefaler minimum 4 millimeter på biler under 3.500 kilo.

Hvordan skal jeg lagre dekkene mine?

Vi anbefaler deg å lagre dekkene dine kaldt, mørkt og tørt. Viktigst av alt, bør du unngå at dekkene dine eksponeres for sollys under lagring. Gummi er ferskvare, og å lagre feil kan fremskyve aldringsprosessen kraftig. Dersom du ikke har tilstrekkelig lagringsplass hjemme, tilbyr vi dekkhotell på flere av våre forhandlere hvor vi tar godt vare på dekkene dine til de skal brukes igjen.

Helt til slutt er det viktig å nevne viktigheten av å etterstramme dekkene dine. Enten du velger å bytte dekk selv, eller får hjelp av en forhandler, bør mutterne alltid strammes etter første kjøretur. Ikke bare bedrer det balansen på dekkene dine, det forhindrer også feil som i verste fall kan gjøre at dekkene dine faller av.