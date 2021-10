Dumper hele beholdningen av luksusbiler

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.

Etter en karriere i shipping hadde Jean Guikas i Marseilles nok penger og ønske om både å være mer hjemme og å drive mer med hobbyen: Historiske racerbiler og racing.

Resultatet ble firmaet GTC i hjembyen, et selskap som siden den tid har vært tunge på kjøp og salg av klassiske racerbiler.

EKLEKTISK: Jean Guikas har vært aktiv både på bane og i markedet de seneste 30 årene, og nå skal han la nye eiere overta sin fantastiske racerbilsamling. Foto: RM Sotheby’s

Alt skal selges

Og til forskjell fra en del andre forhandlere har GTC alltid eid bilene som de har til salgs. Men nå er det slutt. 19. november er hele forretningen flyttet opp til Paul Richard-banen for et gigantisk sluttsalg. RM Sotheby’s har fått jobben med å selge alle de 75 bilene på en storslått auksjon.

Ikke alle er kjempedyre, og det er noe for enhver smak og lommebok. Også for de som virkelig er ute etter noen helt unike, historiske racerbiler, samlet over en mannsalder av en av Europas største racingentusiaster.

VINNEROPPSKRIFT: Som franskmann satt Jean Guikas så stor pris på Renaults seier på Le Mans i 1978 at han kjøpte en av de fire prototypene på Renault-Alpine A442, bygd i 1976. Estimat: 4,0 – 5,0 millioner euro. Foto: Ivar Engerud / Finansavisen

Og samlingen er så kjent, og anerkjent, at Guikas og auksjonshuset er sikre på at de vil få markedspris for bilene. Her vet alle som er interessert og kapable til å kjøpe at det er dette som er muligheten, så bilene selges uten minstepris.

Blant årets dyreste

Til og med en 1955 Ferrari 250 GT Berlinetta Competizione med estimat på 70 – 90 millioner kroner skal selges selv om budene ikke er i nærheten av det nivået. Vi mistenker vel at markedet er sondert og at det ligger noen avtaler i bunnen her. Hvis estimatet blir nådd, blir den definitivt blant årets dyreste på auksjon, bak kun en McLaren F1.

ANVENDELIG: Denne 2008 Crawford-Ferrari 430 GT vil nok heller ikke gå på billigsalg. Foto: RM Sotheby's

Dette eksemplaret er den tredje av kun fire av akkurat den typen. Det ble premierevist på Torino-utstillingen i 1955, og til tross for at den heter Competizione har den aldri deltatt i racing, slik at det ikke er noen kjente førere eller gode resultater som hever prisen. Det at den ikke har vært vist i offentligheten på 30 år er imidlertid positivt for både pris og kjøper.

Le Mans og F1

Det finnes både gode Le Mans- og Formel 1-biler i samlingen. Ikke minst er det knyttet stor interesse til en 1976 Renault-Alpine A442, drevet av den legendariske Renault Gordini V6 Turbo-motoren på 500 hestekrefter. Den har tre starter i Le Mans i 1976, 1977 og 1978, hvor søsterbilen vant det siste året. Dette eksemplaret er i en fantastisk urestaurert forfatning og ventes å bringe et sted mellom 40 og 50 millioner kroner.

BRUTAL LETTVEKTER: Lola T70 Mk3 Coupé er noe av det tøffeste du kan se i historisk racing, som her på Le Mans Classic . Jean Guikas eksemplar ble solgt ny av Joakim Bonnier til landsmann Yngve Rosqvist som kjørte den inn til seier i det svenske sportsvognmesterskapet i 1967. Foto: Torgeir Toft Engerud

En annen uvanlig Le Mans-bil er en 1993 Jaguar XJ220 C LM. Den er en av kun tre slike biler som ble utviklet for racing, og den ledet klassen under 24-timersløpet i 1993, inntil en punktering ødela. To år senere var den tilbake, dog uten resultat, men etter en restaurering hos eksperten Don Law i England forventer man et sted rundt 10 til 14 millioner kroner for den.

Formel 1-bilene er en 1977 March 771, 1990 Arrows A11B, 1999 Prost AP02, som alle kan brukes i historisk racing.

LANGLØPSHISTORIE: Denne 1981 Ferrari 512 BB/LM har Le Mans-historie fra 1981 og 1984, samt klasseseire på Monza og Mugello. Estimat: 2,5 – 3,0 millioner euro. Foto: RM Sotheby’s

Ferrarifest

Som vanlig er det Ferrarier som er blant de dyreste i slike samlinger, og denne er intet unntak.

En 1981 Ferrari 512 BB/LM med Le Mans-historie fra 1981 og 1984, samt klasseseire på Monza og Mugello skal kunne øke bankkontoen til selgeren med 25 til 30 millioner kroner.

1 AV 3: Jaguar bygde tre eksemplarer av XJ220 C LM til Le Mans i 1993. Guikas’ eksemplar er perfekt. Estimat: 1,0 – 1,4 millioner euro. Foto: Foto: Don Law Racing

En 1958 Ferrari 250 GT Cabriolet Series I, 1965 275 GTB eller 2008 Crawford-Ferrari 430 GT vil nok heller ikke gå på billigsalg.

Auksjonen går på det fantastiske Paul Richard-banen, bare et par timers biltur fra Nice, et greit mål for en weekendtur tredje helgen i november.