Bilene kan begynne å brenne – det gir eierne et stort problem

Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny Jeg er eier av en 2020-modell Opel Ampera-e Premium, den er mye i media om dagen på grunn av batteriproblemer.

Jeg kjøpte bilen i april 2020 for 354.000 kroner. Innbytte i dag ved kjøp av Ford Mustang Mach-E er 210.000 kroner. Realistisk pris hvis jeg selger privat er ifølge selger mellom 235.000 og 250.000 kroner. Er dette verditapet normalt eller skyldes det bilens nåværende omdømme?



Vennlig hilsen Alf.

Benny svarer:

Hei Alf. Jeg skjønner godt at du stusser litt over dette. Historien rundt Ampera-e de siste månedene er virkelig spesiell. Her har dere eiere hatt maks uflaks, i en situasjon som har utviklet seg fort.

Det startet med at det oppsto flere tilfeller av brann i batteripakken til disse bilene, i USA. I starten virket det ikke så dramatisk, slike ting kan jo skje. Men det ble etter hvert klart at det handlet om en produksjonsfeil.

Lang historie kort: Løsningen på dette er at Opel (og søstermerket Chevrolet), skal skifte batteripakken på alle bilene. Bare her i Norge gjelder dette rundt 4.000 biler, vi snakker omfattende og kostbar jobb.

I mellomtiden har eierne fått en rekke restriksjoner, blant annet at de ikke må parkere bilene sine i garasjer eller parkeringshus. De bør ikke lade til mer enn 90 prosent og de blir også anbefalt å ikke lade bilen på natten.

Denne saken har naturligvis fått mye omtale og det er jo ikke akkurat positiv PR for bilen. Her er det mange usikre og fortvilte eiere, samtidig er mitt inntrykk at importøren virkelig har gjort hva de kan underveis. De har heller ikke hatt noen enkel jobb med denne problematikken. De tilbyr blant annet å dekke ekstra lade- og parkeringskostnader. De har også gått ut med innbyttetilbud.

Inntil batteripakken er byttet og bilen er «friskmeldt», vil nok mange oppfatte Ampera-e som en ukurant bil. Med så mye usikkerhet er det ikke lett å få en OK pris, særlig ikke når det de siste årene har kommet inn mange nye konkurrenter. Det er mye annet å velge mellom på markedet nå.

Ett år har gått siden Ampera-e forsvant ut som nybil

Opel Ampera var en liten sensasjon da den kom, interessen fra norske kunder var også skyhøy i starten. Foto: broom

Ryktet har fått en knekk

Å selge nå er derfor veldig dårlig timing. Den gode nyheten er at Opel altså skal bytte alle batteripakkene, så vidt jeg har skjønt begynner de nå i høst.

Dette sier importøren om byttet:

– Det nye batteriet får tilsvarende garanti som da bilen var ny: Det vil si 8 år og/eller 160.000 kilometer.

– De nye batteriene vil være en ny generasjon batterier med 8 prosent høyere kapasitet enn de som skal byttes ut. Det vil gi tilsvarende økt rekkevidde i tråd med gjeldende kjøremønster og temperaturer.

Med andre ord: Her får man en oppgradering av bilen. Både i form av at batteriene har høyere kapasitet – og at man starter på nytt med garantien.

Derfor kan jeg ikke tenke meg annet enn at biler med ny batteripakke vil oppleves som attraktive på bruktmarkedet. Ryktet har nok fått en knekk nå, men de som følger litt med, vil vite hva som har skjedd og at problemet er løst.

Hvis bilen ikke fungerer for deg nå, skjønner jeg at du vil bytte. Men hvis du kan leve med den inntil batteripakken er byttet, tenker jeg det er den klart beste løsningen. Hvis ikke må du nok dessverre regne med å ta et betydelig tap nå.

Håper dette ordnet seg på en grei måte for deg!

LES MER: Dette blir en av de største verkstedjobbene noensinne

Les også: Mange bilkjøpere tar sjansen – det kan straffe seg

(Artikkelen er først publisert av Broom)