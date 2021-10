Vogntog krasjet med Tesla i 110 km/t – dyttet bilen tre kilometer

Det høres egentlig ganske utrolig ut. Et vogntog krasjer inn i en personbil på motorveien – uten å merke noe før det er gått tre kilometer!

Men akkurat det skjedde på en motorvei, eller Highway, i Kentucky i USA. Episoden er omtalt på en rekke nettsteder – og eieren av bilen har fortalt hvordan han opplevde den bisarre situasjonen.

At det ble en biltur han aldri vil glemme, er det i alle fall ingen tvil om – og alt ble filmet.

Det startet med det som skulle vært en ganske så rutinemessig forbikjøring av et vogntog.

Men så gjør lastebilsjåføren noe overraskende.

Kastes rundt

Vogntoget har lagt i venstre fil lenge, i følge Tesla-eieren. Sistnevnte omtales bare med fornavn: Max.

Etter hvert bestemmer Max seg for å kjøre forbi på høyre side. Autopilot skal ha vært aktivert – slik at bilen kjørte av seg selv.

Akkurat i det forbikjøringen er i ferd med å fullføres, bestemmer lastebilsjåføren seg for å skifte fil – over til høyre. Der treffer han bakkanten på Teslaen.

Resultatet av påkjøringen, er at Model 3-en kastes rundt og plutselig blir stående på tvers rett foran vogntoget. Der blir han stående. Skjønt, stående er litt feil å si. For lastebilen fortsetter nemlig å kjøre – i over 110 km/t. Først etter tre kilometer (!) – stopper han.

Sjokk

Max får naturligvis en særdeles minneverdig kjøretur – der både han og bilen i noen dramatiske minutter er «passasjerer».

Bak rattet i vogntoget sitter nemlig sjåføren, som hevder at han ikke merket noe til påkjørselen i starten. Først når han synes at det er en mystisk "motstand" der, stopper han opp. Han tror noe er galt med lastebilen.

Overraskelsen er naturligvis stor, når han ser hva som faktisk er årsaken til at gassresponsen ikke er helt som den pleier.

Delt på YouTube

Video fra episoden er delt på YouTube. Den er hentet fra bilens kameraer – og viser nøyaktig hva som skjedde.

Autopilot-systemet skal ha forsøkt å varsle om påkjørselen like før det skjer – men det for sent til å hindre kontakten.

Ifølge insideevs.com har sjåføren av vogntoget fått skylden for ulykken. Max, som bare hadde eid bilen sin i noen uker, måtte vente i flere måneder på at bilen skulle bli ferdig reparert etter sammenstøtet. Regningen kom på rundt 200.000 kroner.

Norges mest solgte

Her hjemme florerer det av Tesla Model 3. Det er en av landets mest populære biler.

Per september i år, var det registrert over 9.000 Model 3 – noe som gjør det til den foreløpig mest solgte bilen i Norge. Mest solgt var den også i 2019.

Prisene starter på 350.000 kroner.

En liten påminnelse for alle og enhver: Sjekk dødvinkelen godt før du skifter fil.

