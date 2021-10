Pandemien ga bedre sjåfører

Det er også blant landets yngre bilister at selvtilliten bak rattet har økt mest

under pandemien.

Dekkprodusenten Goodyear har i en ny undersøkelse spurt 1000 nordmenn hvordan kjørevanene deres har endret seg under pandemien. Resultatet viser at 21 prosent kjører mer nå enn i tiden før pandemien.

Størst er økningen i aldersgruppen 18–29 år, der hele 35 prosent oppgir at de bruker mer tid bak rattet i dag. Samtidig viser undersøkelsen at den eldre generasjonen heller har redusert bilkjøringen under pandemien, og i aldersgruppen 50–59 år svarer nærmere hver femte person at de kjører mindre bil i dag.

På spørsmål om pandemien har ført til utvikling av kjøreegenskaper, virker det gamle ordspråket om at øving gjør mester å passe godt.

Unge er blitt bedre



Nesten hver femte bilist i aldersgruppen 18–29 år oppgir nemlig at de har blitt bedre sjåfører i dag enn de var i tiden før pandemien. Samme tall for de spurte i aldersgruppen 50–59 år var bare én prosent.

– Vi har valgt å gjennomføre denne undersøkelsen for å få en bedre forståelse av nordmenns kjørekunnskaper og bilkjøring under denne pandemien. Det gir oss samtidig en mulighet til å snakke om trafikksikkerhet, som selvfølgelig er en viktig del av det arbeidet vi gjør hos Goodyear. Ikke minst gjelder det nå når vintersesongen nærmer seg og det lir mot dekkbytte, sier Ernestas Čejauskas, Nordisk produktspesialist, i en pressemelding.

Undersøkelsen viser også at det er ulikheter mellom menn og kvinner når det gjelder hvordan pandemien har ført til endringer i kjørevaner. Bortimot hver fjerde kvinne oppgir at de kjører mindre bil i dag, mens det samme tallet blant menn er på bare 17 prosent.