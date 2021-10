Uærlig kjøper havnet i fengsel – det ble starten på mange problemer

foirtaBruktbilhandel topper klagelistene hos Forbrukertilsynet, og det er ikke uten grunn. Skrekkhistorier om bruktbilkjøpere som er blitt grundig bedratt hører vi rett som det er. Ofte er det skjulte feil og mangler, heftelser på bilen eller juks med kilometerstand.

Fellesnevneren er at det kan være både slitsomt og ressurskrevende å vinne frem med en klage. Derfor er det mange eksempler på uheldige bruktbilkjøpere som godtar en dårlig avtale heller enn å bruke tid og penger på å forfølge saken.

Men også bruktbilselgere kan bli grundig snytt. Det viser historien til «Nils», som skulle selge sin 2001-modell Volvo. Han la bilen ut for salg for 28.000 kroner – og fikk fort telefon fra en hyggelig kar som fortalte at han skulle på hyttetur med barna sine, og som trengte bil med en gang, siden hans egen bil hadde blitt ødelagt.

Dette stemte ikke

– Han kom og prøvekjørte bilen, og slo til – denne ville han ha. Han ba om kontonummeret mitt slik at han kunne overføre pengene, og viste på mobilen at overføringen tilsynelatende var gjort. Han var i tillegg så hjelpsom at han tilbød seg å ordne med salgsmeldingen, så det virket jo svært så lovende, forteller «Nils».

Men himmelen var ikke blå veldig lenge:

– Pengene han hadde overbevist meg om at han hadde overført kom aldri, og etter hvert var det heller ikke mulig å få tak i ham på telefon lenger, så jeg skjønte jo at dette ikke stemte.

Full betaling eller bilen tilbake

– Hva gjorde du da?

– Jeg fikk kontakt med hans mor, og konfronterte henne med at sønnen hadde stjålet bilen min. Hun virket dessverre ikke særlig overrasket over det, og ba meg bare anmelde ham. Det gjorde jeg – og samme dag så jeg bilen min igjen i byen.

I ny kontakt med moren, klarte hun å få ham til å levere bilen tilbake. Han prøvde seg med å slippe med å betale mindre for den, men for meg var det ikke interessant – jeg ville ha full betaling, eller bilen tilbake, sier «Nils» til Broom.

Så ble vondt til enda verre.

Får ikke bruke den

– Ja, så havnet han jo i fengsel, da. Men han hadde rukket å få bilen omregistrert på seg, og dermed satt jeg der, med en bil jeg eier – men ikke kan bruke, fordi den ikke er registrert på meg. Jeg spurte Statens vegvesen om de kunne gjøre en administrativ omregistrering, men det kunne de ikke, blant annet fordi «han ikke hadde uttalt seg i saken.»

– Men hva med politiet – du hadde jo anmeldt saken?

– Nei, de henla det hele, siden han hadde levert bilen tilbake. Så der står saken. Etter en masse frem og tilbake der ingen ser ut til å være villig til å hjelpe meg, har jeg bilen min, men den er ikke forsikret og jeg kan ikke bruke den siden den ikke står i mitt navn, forteller «Nils», som altså ønsker å være anonym.

Alt håp ikke ute

– Den uheldige bilselgeren har søkt Statens vegvesen om omregistrering under en unntakshjemmel som vi har. Det kreves her blant annet at det foreligger særlige tungtveiende grunner til at vi kan se bort fra kravene til et ordinært eierskifte. Det var denne søknaden som ble avslått fordi forholdet mellom partene er privatrettslig, sier rådgiver Ingvill Lindisdatter i "Fagmiljø for unntakssaker etter brukerforskriften kapittel 2" i Statens vegvesen til Broom.

– Noe av det som er spesielt her, er at personen bilen nå står registrert på, sitter i fengsel. Han er informert om saken, men har ikke besvart henvendelser. Når en part som er registrert eier i Kjøretøyregisteret ikke selv har undertegnet på en eieroverdragelse av kjøretøyet sak ikke svarer, kan det foreligge underliggende forhold vi ikke har kjennskap til. Når han ikke svarer på vårt forhåndsvarsel, eller andre henvendelser, er det mye som taler for at det en privat tvist som ligger til grunn - og det kan vi som statlig forvaltningsorgan ikke blande oss inn i, så lenge det ikke finnes tilfredsstillende dokumentasjon på at kjøpet faktisk er hevet, sier hun.

– Har den uheldige selgeren andre muligheter for å nå frem?

– Siden saken er privatrettslig kan som sagt ikke Statens vegvesen gjøre mer, men jeg anbefaler at vedkommende tar saken til Forbrukertilsynet. Dersom de ikke får en løsning, kan Forbrukerklageutvalget behandle saken, og dersom dette ender med en rettskraftig dom, kan denne sendes inn til Statens vegvesen. Da er vedkommende i mål og får omregistreringen, slutter Ingvill Lindisdatter.

Se pengene på konto

Broom har forelagt saken for advokat Eirik Teigstad i Biladvokaten. Han har denne kommentaren:

– Denne saken viser tydelig viktigheten av ikke å levere noe før man har fått motytelsen, dersom man handler med privatpersoner.

– De fleste banker opererer med straksbetaling, slik at kjøper og selger kan møtes og selger foretar eierskifte samtidig med bankID. Dette kan selvsagt gå begge veier, og jeg ville aldri levert fra meg en bil før jeg så at pengene står på konto, sier advokat Eirik Teigstad.

Saken ble først publisert hos Broom.no