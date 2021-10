James Bonds mest legendariske biler

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



Det blir ofte mye slitasje på redskapen, når verden ramler sammen og det kun er

en mann med raketter i kulepennen som kan redde dagen.

Armbåndsur, hoteller, sko, yachter, stresskofferter og helikoptre eksploderer taktfast, mens vår mann smiler gjennom kruttrøyken og sender turtelleren over i rød sone.

For som regel går det temmelig hardt utover tjenestebilene, når agent 007 er på jobbreise. Det kan jo hende at Q-avdelingen hadde fått tilbake noe mer enn rattet og en ironisk kommentar, dersom han ikke stadig vekk introduserte seg som James Bond hver gang noen spør om navnet, men han byr jo på seg sjøl. Forskjellige folk har forskjellige favoritter, og det blir for plasskrevende å liste opp alle Bond-bilene. Men her er et knippe med noen av de som har utmerket seg gjennom det som snart er 25 filmer.

Ubåt med kost

Noe som medvirket sterkt til at bilinteressen for alvor ble tent hos oss, var Lotus Esprit-en fra filmen «The spy who loved me» som kom i 1977.

Som femåring var det helt magisk å kunne gjenskape hoppet fra filmen, ved å kjøre lekebilen ned i badekaret. Med et knappetrykk spratt det ut finner både foran og bak, akkurat «som i virkeligheten». Senere er det vel blitt kommentert at på lik linje med mange Lotuser fra den tiden, var heller ikke ubåt-versjonen vanntett.

I undervannsscenene befant det seg to marinejegere inni bilen, som manøvrerte den foran kamera. For å få kjerra på land igjen, begravde produsenten et tau i sanden, og trakk den opp av sjøen. En kost montert midt under bilen feide sanden tilbake for å skjule sporet av tauet.

IKKE VANNTETT: På filmen fungerer Lotusen til Bond helt fint som ubåt. I virkeligheten var det kun det utvendige skallet av glassfiber som minnet om bilen. To marinejegere i dykkerdrakter lå på en plattform inni og styrte farkosten forbi kamera. Foto: NTB

En annen som tydeligvis lot seg fascinere, er grunnleggeren av Tesla, Elon Musk. Han kjøpte ubåt-varianten på auksjon i 2013, og har uttalt at han planlegger å få den til å fungere slik den gjør i filmen, ved hjelp av elmotorer fra nettopp Tesla.

Med tanke på hvordan SpaceX flyr romraketter, er det kanskje de som ligger nærmest Q-avdelingen.

To damphester

DRIFTSSIKKER: Selv med en god del kulehull i panseret og noe krøllete skjermer, fortsatte den franske folkebilen å kjempe trofast i kampen for den frie verden. Foto: Stian Ghile





I 1981 spilte fransk bilindustri på begge hestene, i «For your eyes only». Tyveribeskyttelsen i Bonds Lotus består av eksplosiver, og blåser bilen til himmels når skurken knuser ruten.

Heldigvis har heltinnen Melina Havelock (Carole Bouquet) en Citroën 2CV, og sammen stikker de av med den mens bandittene legger seg på hjul i sortlakkerte Peugeot 504-er.

PARKERINGSSENSOR: Innebygget avstandsholder fra Q-avdelingen, besto av støtfangere som kunne skyves ut. Foto: NTB

Navnet 2CV uttales «deux chevaux», som en indikasjon på at den kun skulle skattlegges med basis i to damp-hestekrefter.

Bilen i filmen hadde riktignok 61 HK, men i biljakten utnyttes de unike kjøreegenskapene og den lave vekten til stor fordel. Peugeotene har overtaket på veien, men når 2CV-en setter kursen ned skråningen blant oliventrær og lokale bønder, havner samfunnets fiender snart i tretoppen.

Mange Bond-biler har hundrevis av hestekrefter, men biljakten med 2CV er et eksempel på evnen til å gjøre tilpasninger i felt.

Lurer rabagaster

DIRTY TRICKS: Kontrollpanelet inni Aston Martin DB5-en kunne slippe ut olje på veien, i tillegg til en rekke andre miljøfiendtlige knep. Foto: NTB

Det er noe med Aston Martin, som passer så inderlig godt sammen med å gå i smoking til hverdags og pistol på innerlomma. «Goldfinger» fra 1964 var den tredje Bond-filmen, og den første virkelig store kassasuksessen. Det var også første gang Q-avdelingen sørget for å utstyre bilen hans med de unike tilvalgene, som siden har blitt en kjent signatur.

James Bond selv, spilt av Sean Connery, spør om det er en spøk når Q (Desmond Llewelyn) opplyser om at uønskede passasjerer kan skytes ut gjennom taket.

Maskingevær bak frontlysene og skuddsikkert skjold i hekken kom også til nytte i kampen mot gullfingeren. Men en av de oppfinnelsene mange har bemerket, og i noen tilfeller forsøkt å kopiere, er de roterende nummerskiltene. Det er noe magisk ved den tilsynelatende enkle løsningen, å kunne vippe frem et annet registreringsnummer for å lure all verdens rabagaster trill rundt.