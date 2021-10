Forfulgt av problemer – flere tusen nordmenn skal få biler fra fabrikken

Etter flere forsinkelser har Tesla nå offisielt åpnet sin nye fabrikk, kalt Gigafactory Berlin-Brandenburg.

Den nye fabrikken skal ha en kapasitet til å produsere over 10.000 biler i uken, eller over 500.000 biler i året. Noe som igjen tilsvarer et nytt Tesla-karosseri hvert 45 sekund. Alt ifølge Tesla selv.

Tesla Model Y er allerede er en bestselger her i Norge. Det var meningen at vi fra starten av skulle få biler fra denne fabrikken, men slik ble det ikke.

Bilene vi så langt har kjøpt er produsert i Kina. Grunnen er de nevnte forsinkelsene.

Men nå vil produksjonen av Model Y i Tyskland starte opp i slutten av november, om alt går etter planen denne gang. Alt tyder vel på at det vil gjøre det.

Når den nye fabrikken er i full drift, skal et nytt Tesla Model Y-karosseri produseres hvert 45. sekund.

Først i Europa

– Det er hyggelig å starte opp produksjonen her, men det vil fortsatt ta noe tid før vi når store volumer.

Det sa Tesla-sjef Elon Musk under åpningen av fabrikken.

Foruten Model Y skal den nye fabrikken også produsere millioner av battericeller. Dette blir den første fabrikken i Europa som produserer både biler og battericeller.

Det var stor folkefest med flere tusen frammøtte på fabrikkområdet lørdag. Både guidede turer på fabrikken, musikk og ulike «Food trucks» med forskjellige matretter fra hele verden og tivoli med pariserhjul var på plass.

Den nye fabrikken vil gi inntil 12.000 jobber når den etter hvert kommer i full drift. Mange av disse vil være lærlinger. Den blir med andre ord en stor arbeidsplass, selv i tysk industri-målestokk.

Tesla ansetter nå folk på alle nivåer med ulike ferdigheter og erfaring. Det er ikke nødvendigvis viktig med erfaring fra bilbransjen i en del av jobbene. Det skriver de på hjemmesiden sin.

Flaggermus

Til tross for at byggingen er ferdig, er lokale myndigheter fortsatt i gang med å evaluere miljøpåvirkningen fra fabrikken.

En del innbyggere er bekymret for hvilken innvirkning det kjempestore anlegget kan ha på vannforsyningen og biologisk mangfold. Blant annet er det hugget en del skog og noen er bekymret for en spesiell type flaggermus som lever i området.

Elon Musk på sin side lover å plante flere trær enn hva som har blitt hugget og har flere ganger påpekt av vannforbruket ved fabrikken skal være minimalt og at produksjonen skal gjøres så bærekraftig som overhodet mulig. Dog uten at han har klart å roe ned gemyttene hos miljøvernaktivistene veldig mye ved det.

Nettopp dette med miljøvern og miljøhensyn er en medvirkende årsak til forsinkelsene. Det har ikke akkurat gjort en stor og komplisert byggeprosess i stram tidsramme enklere.

Byggingen av fabrikken startet i 2019, nå er den klar, med unntak av en siste godkjenning.

Mangler en siste godkjenning

Den gigantiske fabrikken ble påbegynt i 2019. Den skulle etter planen vært klar i sommer, men åpner altså først nå. Forsinkelser til tross – den har likevel blitt reist på rekordtid. Bare to år på et slik bygg med tilhørende avansert infrastruktur er svært effektivt. Det er mer enn dobbelt så raskt som vanlig for bygg av denne typen.

Nå skal det også sies at den fortsatt mangler den aller, aller siste godkjenningen, men det skal nok svært mye til at den ikke kommer.

Når norske kunder får sine Teslaer levert fra den nye fabrikken, er ennå ikke kjent.

Artikkelen ble først publisert på Broom.no