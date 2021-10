Nå er de i gang – denne blir viktig i Norge

Volvo har stor suksess med sin første elbil i Norge. XC40 Recharge kom på markedet i fjor og selger svært bra.

Nå er det straks klart for elbil nummer to. I dag startet nemlig produksjonen av C40 Recharge, Volvos nye helelektriske crossover, ved produksjonsanlegget i belgiske Gent. Dette er den første Volvo-modellen i historien som kun blir tilgjengelig i en helelektrisk utgave.

Fabrikken i Belgia er en av selskapets største, og sentral i Volvos utvikling mot full elektrifisering. Her produseres også elektriske XC40.

Volvo øker elbilkapasiteten ved anlegget i Gent betraktelig, til 135 000 biler i året, og forventer allerede at mer enn halvparten av anleggets produksjonsvolum i 2022 vil bestå av helelektriske biler. Her går utviklingen fort.

C40 er søstermodellen til XC40 og deler svært mye med denne.

Kjøpe eller abonnere

Selskapet skal lansere flere elektriske modeller i årene som kommer, og har som mål at 50 prosent av det globale salgsvolumet skal bestå av helelektriske biler innen 2025, før det blir helelektrisk i 2030.

I Norge kan kundene velge om de ønsker å bestille bilen på nettet selv, eller om de vil besøke en forhandler og få hjelp til å bestille bilen der. Man kan velge mellom å kjøpe eller å abonnere på bilen.

Volvo har oppgradert tilbudet på både C40 og XC40 Recharge betydelig i år. Inkludert i kjøpsprisen, gir de kundene tre års service, tre års full kaskoforsikring, veihjelp, utskifting av luftfilter, bytte av dekktetningsmasse, rengjøring av sensorer på vindusruter, programvareoppdateringer, bytte av vindusviskere (én gang i året) og bytte av bremseskiver/klosser når de er slitt.

C40 er den første modellen i Volvos historie som kun kommer i elektrisk utgave.

Mye utstyr standard

– Volvos servicepakke gir kundene lave brukskostnader. Vi har inkludert mest mulig for å gi et veldig bekymringsløst bilhold, og ser at denne typen heldekkende tilbud slår godt an i vår abonnementstjeneste. Derfor utvider vi dette konseptet til også å gjelde kjøp, sier Erik Trosby som er PR- og kommunikasjonssjef i Volvo Car Norway.

C40 Recharge blir lansert med det høyeste utstyrsnivået til Volvos elbiler. Den leveres med blant annet varmepumpe, adaptiv cruisecontroll, pilot assist, blindsonevarsler, elektrisk førersete med minne, tåkelys, aktive piksel-LED hovedlys, induktiv lader, panoramatak, elektrisk passasjersete, oppvarmet ratt og seter foran og bak, 360-graders parkeringskamera og premium lydanlegg fra Harman Kardon som standard.

C40 har rekkevidde på 420 kilometer

Startprisen på C40 Recharge er 554.900 kroner. Abonnementsprisen starter på 6.890 kroner per måned for Fixed (tre års bindingstid) og 7.890 kroner per måned for Flex (tre måneders bindingstid).

Som XC40, har C40 Recharge to motorer, en foran og en bak, og kommer med AWD (firehjulsdrift) som standard. De to motorene gir en samlet effekt på 408 hestekrefter og et dreiemoment på 660 Nm. Bilen går fra 0 – 100 på 4,9 sekunder. Toppfarten til C40 er begrenset til 180 km/t av sikkerhetsmessige hensyn.

Batteriet er på 78 kWt (nominelt) og Volvo har foreløpig estimert en rekkevidde på om lag 420 kilometer. Bilen har mulighet for AC-lading opptil 11 kW og DC-lading opptil 150 kW. Det blir mulig å bestille C40 Recharge med tilhengerfeste og tillatt tilhengervekt er 1.800 kilo.

C40 er elbil nummer to fra Volvo, snart kommer det flere. Blant annet får vi se en helt ny og elektrisk XC90 til neste år.

Kommer på slutten av året

C40 Recharge har infotainmentsystem som er utviklet sammen med Google og basert på Android Automotive. Dette gir kundene tilgang til apper og tjenester som Google Maps, Google Assistant og Google Play Store.

Bilen kommer med innebygd SIM-kort og leveres ferdigkoblet til internett. Volvo tilbyr ubegrenset databruk til bruk av bilens funksjoner og C40 vil kunne motta oppdateringer over-the-air (OTA), noe som gjør at eieren selv kan oppdatere bilen med siste funksjonalitet uten å måtte besøke et verksted. Med OTA kan Volvo også enkelt lansere ny funksjonalitet og nye oppdateringer i bilens levetid.

Det er planlagt at de første bilene kommer til Norge helt på slutten av året.

Artikkelen er først publisert av broom.no.