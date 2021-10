Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



I mange år har AMG levert brølende fartsmonstre som spiser bakdekk, røyker og

spytter grus. Det er biler som utløser emosjonelt betingede kjøpsimpulser.

For AMG-kunder er den dype buldringen viktig, den bidrar til opplevelsen både for de ombord og de som snur seg for å se hva som brummer. Det skaper visse utfordringer når de håndbygde V8-erne etter hvert blir museumsgjenstander.

Spesialbehandling

Under prøvekjøringen av Mercedes EQS i Sveits ble det også anledning til å ta en kikk på Mercedes-AMG EQS 53 4Matic+, under strenge sikkerhetstiltak. Nå har den endelig sluppet ut i friluft, og det kan hende både Porsche Taycan, Tesla Model S og den foreløpig litt teoretiske Lucid Air får noe å bryne seg på.

NI GRADER: Bakhjulene kan svinge opp til ni grader, noe som vil være til hjelp ved parkering. Foto: Mercedes-AMG

Permanent firehjulstrekk skal besørges av elmotorer som har fått spesialbehandling av teamet i Affalterbach. Dersom det krysses av for AMG Dynamic Plus-pakken, skal det ifølge produsenten bys på 560 kW og hele 1.020 Nm. Fra 0 til 100 km/t oppgis da til 3,4 sekunder og topphastigheten skal være 250 km/t.

For å oppnå ytelsene benyttes samme batteri som de øvre EQS-modellene, på 107,8 kWh. Den interne spenningen er på 400 volt, og maksimal ladeeffekt på hurtiglader oppgis til 200 kW. Den interne laderen kan ta 11 kW som standard, eller 22 kW for de som krysser av på «Ja til alt». Og i rubrikken med tallet som betyr nesten like mye som prisen, står det at rekkevidden målt i henhold til WLTP er mellom 526 og 580 kilometer.

STANDARD: Den store skjermen som dekker hele dashbordet fra kant til kant følger med som standard på Mercedes-AMG EQS 53 4Matic+. Foto: Mercedes-AMG

Shakers

Når det står AMG på bagasjelokket er det kjekt at 2.655 kg tysk ingeniørkunst holder følge med trafikken, men kundene er jo vant til at de tre bokstavene kommer med lyd inkludert. Dette har de tydeligvis tatt på alvor, og har noe de kaller AMG Sound Experience.

Nettopp fraværet av lyd var en av de mest fremtredende egenskapene ved den «vanlige» EQS-modellen, selv i høye hastigheter. For å bringe bulderet tilbake har de montert egne høyttalere, lydgenerator og noe de omtaler som «shakers». Sistnevnte kan muligens være en slags subwoofere som skal skape vibrasjoner sammen med lydbildet.