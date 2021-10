Kalkulator: Dette blir den nye engangsavgiften

Bilnytt.no har laget en kalkulator hvor du kan se hva engangsavgiften blir i 2022 – dersom regjeringens forslag til endrede bilavgifter vedtas.

Beregningene er gjort med utgangspunkt i tekniske data for nye biler fra "Bildatabasen" til Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

Bilnytt tar forbehold om eventuelle endringer i tekniske data for noen modeller. For eksempel har Volvo fått økt rekkevidde for sine ladbare hybrider i senere tid. Dette vil gi dem mindre avgiftsøkning enn det som kommer frem i oversikten.

Ved hjelp av kalkulatorenr kan du slå opp og se hvor mye avgiftene vil endre seg på nye biler fra 1. januar 2022 - sammenlignet med avgiftene i dag, hvis ikke ny regjering foretar endringer.

Finn den nye avgiften ved å taste inn bilmodell her