I elbilens barndom var det mye snakk om rekkevidde. I takt med at utviklingen har gått fort framover, og at de fleste elbiler nå har en akseptabel rekkevidde, har fokuset gått mer over på forbruk.

Altså hvor mye strøm elbilen bruker. Dette henger igjen sammen med hvor langt man kommer, ut ifra batteristørrelse. Det henger også nøye sammen med strømkostnadene man har ved å lade elbilen sin hjemme. Noe de fleste elbil-eiere oftest gjør.