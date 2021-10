Eieren bare forsvant – her har superbilen stått i 30 år

Hvem har ikke gått forbi en gammel låve eller et falleferdig uthus og tenkt som følger: Kanskje står det en gammel og verdifull bil eller motorsykkel inni der …

De fleste med et snev av fantasi og bilinteresse tror vi vil nikke gjenkjennende til det.

Vel, undrenes tid er tydeligvis ikke helt forbi og vi slutter ikke å bli overrasket over hva som innimellom dukker opp, forlatt og glemt, i gamle uthus.

Bilen på bildet over dukket nylig opp i England. Nærmere bestemt på landsbygda blant sauer, møkkete Land Rovere og steingjerder i nærheten den lille byen Kendal på vestkysten. Ganske langt nord i England.

Bilen er en uvanlig Lamborghini Espada. En modell som ble bygget i rundt 1.200 eksemplarer mellom 1968 og 1978, av den italienske superbil-produsenten.

Midlertidig lagring

Historien skal være som følger: En kar dukker opp på gården. Han trenger lagringsplass til noen biler, midlertidig, et par måneder. En leiesum avtales og tre biler settes på lager. Innerst en hvit Lamborghini Espada dessuten to Vauxhall. En Calibra og en Cavalier.

Men bilenes eier forsvant like fort og mystisk som han dukket opp. Ingen vet hvor han ble av. Stoppet gjorde også betalingen. For å gjøre en lang historie kort – bilene ble stående der i 30 år. Ingen har gjort krav på dem i løpet av alle disse årene. På Lamborghiniens speedometer er det klokket inn drøyt 7.000 kjørte kilometer. Om dette faktisk stemmer, eller om bilen har «rundet» en gang, vet ingen helt sikkert.

En teori går ut på at bilen må ha vært stålet og at den måtte gjemmes unna en stund. Det som slår sprekker i den teorien er at ingen Espada er meldt stålet i den perioden bilen ble hensatt.

Det antas nå at de to Vauxhallene ble satt der sammen med Lamborghinien for å beskytte den sistnevnte mot tyveri. Den kunne man nemlig ikke få ut uten å flytte de to andre. Det skriver bilnettstedet