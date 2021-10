Bilen ble avskiltet – og sjåføren fikk et stort problem

Det er mange gode grunner til at vegvesenet driver en aktiv kontrollvirksomhet langs veiene i vårt langstrakte land. Hovedgrunnen heter trafikksikkerhet, og noe av det som er viktigst her, er for eksempel å avsløre bilister som kjører uten forsikring – eller som av andre grunner skulle ha vært avskiltet og ute av trafikken.

Blant de som blir knepent i kontrollene, er det ofte én årsak, men han som ble påtruffet av Statens vegvesen på Sandmoen ved Trondheim forleden scoret virkelig full pott, bekrefter overingeniør Cato André Bakken overfor Broom.

– Ja, her manglet virkelig alt. Personbilen var en eldre modell av VW Touran, og den ble avskiltet på grunn av manglende forsikring, manglende omregistrering og manglende EU-kontroll. På toppen av det hele manglet føreren også førerkort, for det hadde politiet inndratt ved en tidligere anledning. Han ble derfor anmeldt for å kjøre uten gyldig førerrett, forteller Bakken.

Ny forsikring må til

– Hva skjer videre?

– Når det gjelder anmeldelsen, er det jo nå opp til politiet hva reaksjonen blir på kjøringen uten førerkort. Mest sannsynlig får fører et forelegg på mellom 5.000 og 8.000 kroner.

– For videre bruk av bilen, så krever jo det skilter. For å få dem tilbake, må alle forhold bli ordnet. Det betyr at EU-kontrollen (PKK) må besørges, og så må det tegnes ny forsikring. Før det siste kan skje, må han betale det som er påløpt av gebyr. For manglende trafikkforsikring betyr dette 150 kroner dagen siden eieren kjøpte bilen, som var 23. juni i år.

Først ut med 13.500

– Det er altså snakk om tre måneder, noe som tilsier at det blir et gebyr på 13.500 kroner å betale til Trafikkforsikringsforeningen før han i det hele tatt får forsikret bilen på nytt. Men den veien må han, for uten forsikringsgaranti blir det heller ingen registrering, sier Bakken, som er overrasket over at bileieren lot det gå så langt.

– Hvis bilen blir EU-godkjent (PKK) kan skiltene utleveres, men da må omregistreringsavgiften på 1.700 kroner være betalt. Til slutt kommer det et påskiltingsgebyr på 1.730 kroner for å få tilbake skiltene.

Omregistrering av en bil som denne koster ca. 1.700 kroner, noe som virkelig er mye billigere enn det han må ut med nå.

En ganske annen sak er at det helt uforståelig for meg at noen i det hele tatt tør å kjøre uten forsikring. Skjer det noe da, kan millionene rulle fort, fastslår han.

– Veldig uvanlig

– Ser dere slike multi-tilfeller ofte?

– Nei, å komme over så mange mangler på én og samme bil er veldig uvanlig. Som regel handler om en av disse årsakene, men her var det altså alt, sier Bakken, som selv etter flere år med utekontroll kommer til å huske dette tilfellet en stund.

– Ja, dette var spesielt, slutter han.

Artikkelen er først publisert av broom.no.