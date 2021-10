Rolls-Royce Silver Ghost: Tror på spinnvill pris

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



Pebble Beach, USA / Paulsbury, England: Flere av «verdens dyreste biler» får vi

aldri vite «verdien» på, fordi de aldri kommer på markedet.

For eksempel er det helt utenkelig at Mercedes-Benz vil selge 300 SLR-en som paret Stirling Moss/Dennis Jenkinson vant Mille Miglia i 1955 med på en usannsynlig rekordtid. Startnummeret «722» og selve bilen har hatt og har en enorm verdi for produsenten i legendebyggingen.

På samme måte skal du ha rimelig fri fantasi for å forestille deg hva som skal til for at Ford Motor Company selger den Le Mans-vinnende 1967 Ford GT MkIV med start nummer 1. Bilen som representerte den første «All American Win» ble kjørt rett inn på museet i Dearborn etter seieren og har vært der siden.

Den originale 1907 Rolls-Royce Silver Ghost med registreringsnummer AX201, er en annen av disse bilprodusenteide bilene som garantert er blant verdens mest verdifulle, men som «aldri» skulle selges. Men nå har det skjedd.

FANTASTISK KAROSSERI: Barker designet og bygde det gedigne «Roi de Belges»-karosseriet og lakkerte det i en spektakulær sølvfarge. Foto: Ivar Engerud / Finansavisen

«The Silver Ghost»

Det finnes mange fantastiske Rolls-Royce-eksemplarer, ikke minst av Silver

Ghost-modellen. Men akkurat dette eksemplaret har hele toppetasjen, helt for seg selv. Ingen andre av den ikoniske modellen kommer i nærheten, og det vet «alle».

På begynnelsen av det forrige århundret satte Silver Ghost en standard helt for seg selv når det gjaldt ingeniørkunst og håndverk. Rolls-Royce var fra starten i 1904 blitt kjent for produksjon av meget stillegående og fleksible motorer med et chassis som ga passasjerer og fører en komfort selv på røffe veier - en stil som passet som hånd i hanske for det engelske aristokrati. Den var langt fra datidens raskeste bil, men den lå på et helt eget nivå for presisjonsbygging av biler.

KUN FOR SPESIELT INVITERTE: De seneste par tiårene har bilen stått i RRECs hovedkvarter på Hunt House i Paulsbury. Foto: Ivar Engerud / Finansavisen

«40/50», som var modellens offisielle betegnelse, ble første gang vist offentlig som chassis på Olympia Motor Show i London i november 1906. Vinteren 1907 ble chassiset kledd med et «Roi de Belges»-karosseri av Barker med sølvfarget spesiallakk og sølvforgylte detaljer som lykter, radiatorkappe og horn.

Silver Ghost var født, og for å vise hvor pålitelig denne bilen var, ble eksemplaret kjørt ikke mindre enn 23.000 kilometer nærmest non stop. Modellen ble en umiddelbar suksess som førte til at Rolls-Royce kuttet all produksjon av sine tidligere modeller. De bygde ny fabrikk og markedsførte bilen som «den beste sekssylindrede bil i verden».

PÅLITELIGHETSTEST: Som ny ble bilen sendt ut på en to ukers uavbrutt kjøretur med stopp bare for bensinpåfylling, totalt 23.000 kilometer. Foto: Rolls-Royce

I fabrikkens eie

Den originale Silver Ghost ble solgt til Dan Hanbury i 1908, og han brukte den mer enn 40 år og 500.000 Miles før den ble kjøpt tilbake av fabrikken i 1948 som en del av en nybilhandel! Siden har den vært i fabrikkens eie, og i 1991 ble den restaurert tilbake til sin fordums prakt hos Rolls-Royce-ekspertene P&A Wood i Great Easton nord for London.

Med det fikk den et nytt liv som det fremste ikon, både for Rolls-Royce og britisk bilindustri som sådan. Den ble fløyet over til det viktigste eksportmarkedet, USA, og vist på Pebble Beach Concours d’Elegance i 1993, da vi var der og var så heldige å få fotografere den. På øverste plan, rett foran luksushotellet «The Lodge» hadde den fått æresplassen for anledningen.