Nesten alle velger elbil – men det finnes fortsatt ett unntak

September ble en historisk måned for nybilsalget i Norge. Hele 17.992 nyregistrerte biler er rekord, aldri før har vi sett et så høyt tall i september.

Ikke overraskende handler dette i stor grad om elbiler. De elektriske bilene satte også ny toppnotering, med en markedsandel på 77,5 prosent.

Ser vi litt bak tallene, er det interessant å merke seg forskjellen mellom privatpersoner som kjøper bilen selv – og leasingkunder.

Hele 91 prosent av privatpersoner som kjøpte ny bil, valgte elbil. Men elbilene gjør det ikke like bra i leasing- og firmamarkedet, som utgjør nesten halve nybilsalget så langt i år.

51 prosent av bilene i dette markedet i september var elbiler, og så langt i år er elbilandelen for leasing på 41 prosent.

Virker dårligere

– Folk flest kjøper biler brukt, og da må vi sørge for at de biler som etter tre-fire år selges som bruktbiler, er klimavennlige. For at elbil skal bli for alle, er det viktig nå at alle nye biler er elbiler, sier Christina Bu som er generalsekretær i Norsk elbilforening.

Momsfritaket er det viktigste grunn til at elbilen vinner konkurransen i nybilmarkedet, men dette virker dårligere i leasingmarkedet.

Elbilene fosser frem i Norge, men i leasingmarkedet er det fortsatt mange som velger annerledes. Foto: Norsk elbilforening

Ikke bare i storbyene

Christina Bu har en oppfordring inn i regjeringsforhandlingene:

– Partiene som nå forhandler om ny regjering må sørge for at vi når målet om at alle biler skal være nullutslippsbiler i 2025. Da må de gjøre noe med leasing. Biler med utslipp har svært gunstige skatteregler i leasing, og dette gjør elbilpolitikken mindre effektiv. Før man vurderer innfasing av en lav momssats på elbil, må de sikre at elbilen vinne konkurransen også i leasing, sier Bu, i en pressemelding.

Mens elbiler i starten var et typisk byfenomen, ser vi nå at de tar store markedsandeler over hele landet, også i typiske distriktsfylker.

Færrest elbiler i Finnmark

Møre og Romsdal er ett eksempel. Ser vi bort fra leasing, valgte over 90 prosent av private bilkjøpere der elbil. Også Sogn og Fjordane har over 87 prosent elbilandel når man ser på de som kjøper, ikke leaser bil.

Aller best gjør elbilene det – ikke overraskende – i Oslo. Her valgte hele 95,7 prosent av privatkjøperne en elbil i september, Hordaland er rett bak, med 95,4 prosent.

I motsatt ende av denne skalaen ligger Finnmark. Elbilsalget har økt kraftig også her, i september valgte 65,3 prosent av finnmarkingene en elbil. Aust-Agder er på andreplass, med 84,7 prosent, mens 85 prosent av privatkjøperne i Troms gikk for en elbil i september.

Saken ble først publisert hos Broom.no