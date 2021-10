Mange prøver seg – men dette er ikke lovlig

Benny Christensen er Brooms bilekspert. I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Hei Benny. Jeg fikk 2-er mangel på EU-kontrollen. Grunnen er at det er montert mørk solfilm på siderutene foran.

Det måtte fjernes. Helt greit, men en skikkelig drittjobb å få bort limet etter at filmen er dratt av, og nesten umulig å få bort bak dørtrekk og føringslister.

Jeg kjøpte bilen for ett år siden og la ikke merke til dette med film på vinduer, hvem legger vel merke til sånt?

Bilen har også vært på service hos forhandler og nå kom dette på EU-kontrollen.

Jeg antar at Statens vegvesen har hatt kurs for dem som utfører EU-kontroller på verksteder, og at det kommer et rush av sånne saker fremover.

Benny svarer:

Hei du! Skjønner at du synes dette er kjedelig, men du er ikke den eneste som opplever dette. Jeg har selv i min tid i bilbransjen vært med på å gi mangler på dette. Ofte med en påfølgende diskusjon med bileier.

Regelverket er imidlertid klinkende klart. Det er ikke tillatt å montere solfilm på sidevinduene foran eller på frontruten. Sjekk ut hva kjøretøyforskriften sier om dette her:

Det gir, som du oppdaget, en 2-er mangel på EU-kontrollen, og «feilen» må utbedres før bilen kan godkjennes. Slik har det vært i årevis, så det store rushet du antyder tror jeg kanskje ikke kommer, men noen tar fortsatt sjansen og monterer solfilm på siderutene.

Mange opplever nok dette som flisespikkeri og unødig plunder og heft, men verkstedene har ikke noe valg. Blir de fersket i å «overse» slike ting, mister de retten til å utføre kontrollen. Det er kjempestrengt, og å miste retten til å ta EU-kontroll betyr betydelig inntektstap. Ofte følger det jo etterarbeid med også.

Om solfilmen monteres av profesjonelle aktører, demonteres vinduene. Det bør man ideelt sett gjøre når man skal fjerne dette også. Da løser man problematikken med lister og dørtrekk som er i veien. Men litt ekstra jobb blir det jo.

Tidligere var det lim på denne filmen. Det kan være noe skikkelig herk å få av. Det er ikke så lenge siden jeg selv gjorde den jobben på noen brukte vinduer jeg hadde kjøpt. Limfjerner og barberblad var det jeg måtte ty til. Det tok sin tid. Det var gammel film som hadde sittet på i mange år.

Nyere solfilm kan man få uten lim. Den nærmest krympes på og er nok også enklere å fjerne, vil jeg tro.

I ditt konkrete tilfelle burde selger gjort deg oppmerksom på at det var montert ulovlig film. På den annen side – som bileier er det du som er ansvarlig for at bilen er i forskriftsmessig stand.

Det er nok bare å gjøre som du har gjort – å hoppe i det, få det fjernet og få godkjent bilen. Er dette den eneste mangelen, er det jo til å leve med.

