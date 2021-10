Dette er bilsnobbenes gjeveste prisutdeling

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



Ignacio Barraquer i Barcelona var en pioner innen øyemedisin, med sans for vakre linjer. Hans tidligere 1938 Mercedes-Benz 540K Autobahn Kurier ble årets Pebble Beach-vinner, 15 år etter at den ble restaurert av Paul Russell & Co for Arturo Keller.

Fascinasjon for 1930-tallet

Pebble Beach Concours d’Elegance er uten konkurranse når det gjelder prestisje på toppen av klassikerverden. Én søndag i slutten av august er det 18. hullet på Pebble Beach Golf Course i Monterey, California stengt til fordel for verdens vakreste biler. Helt siden 1950 har Pebble Beach Concours d’Elegance blitt arrangert, den mest eksklusive bilutstillingen i verden.

Dommerne har en tøff jobb med å kåre en vinner blant eksotiske klassikere som Delahaye, Hispano-Suiza, Packard, Delage, Bugatti, Alfa Romeo, Mercedes-Benz og Duesenberg. For dette er utstillingen hvor seieren nærmest alltid går til en førkrigsbil.

CONCOURS-VINNER: Med langt panser og svøpende coupélinjer er denne unike Mercedes-Benz en vinner på de eksklusive utstillinger den vises av Arturo og Deborah Keller. Som her på Villa d’Este i 2008. Foto: Pebble Beach Concours d’Elegance

Kun én gang har juryen, som nå ser ut som den snart teller det som krabber og går av verdens bildesignsjefer, satt en 1950-taller på topp. Aldri noen nyere. Det til tross for at det hvert år kryr av heftige luksus-, sports- og racerbiler fra Ferrari, Maserati, Lamborghini og Bentley med noen færre år under hjulene.

Med omkring 210 eksklusive biler fra 31 stater i USA og 17 andre nasjoner av årganger fra før 1910 til 1970-tallet, skulle man kanskje tro at det ville variere litt fra år til år hvilke epoke man fant selve vinnerbilen. Men slik er det ikke her. Her er det luksusbilene fra 1930-tallet som ruler. I år også.

Tidlig 90-årsgave

Arturo Keller har vært på Pebble Beach med egen bil hvert år i snart 40 år. Mest med Mercedes-Benz, som er favorittmerket siden han så merket vinne Le Mans og Carrera Panamericana tidlig på 1950-tallet. Meksikaneren, har gjort det stort som underleverandør til bilindustrien, og underveis har han samlet på seg verdens fineste privatsamling av merket.

Han vant sin første Best of Show-tittel på Pebble Beach allerede i 1986 med en 1936 500K Special Roadster og igjen i 2001 med en 1930 700SS Erdmann & Rossi Roadster. Tre totalseire på utstillingen er det ikke mange som har, og den tredje seieren var spesiell siden han snart runder 90 år.

FANTASTISK COUPÉ: Linjene samler seg på en grasiøs måte i bunnen av hekken og skaper en av 1930-tallets mest dramatiske designer. Foto: Ivar Engerud / Finansavisen

Strømlinjeformet perle

Da Berlin Motor Show åpnet i februar 1934, var Tyskland inne i sine største og mest dramatiske omveltninger. President von Hindenburg lå på dødsleiet, og Hitler forberedte sin endelige maktovertakelse. Blant hans store prosjekter var de enorme motorveiutbyggingene og støtte til tysk bilindustri for å bidra til deres overlegne dominans i så vel racing som på luksusbilfronten. Et sterkt symbol på den vedtatte optimisme Tyskland skulle ha.

Knapt noen bil oppsummerte den optimistiske og ambisiøse satsingen bedre enn en fantastisk sort 500K Coupé på Mercedes-Benz sin stand. Aldri hadde man sett slik strømlinjeforming på en ren personbil fra Mercedes. Dette var linjer som skulle vise hva fremtiden besto av.

Det sies at Jean Bugatti ble så fascinert da han så den gedigne coupéen at han reiste rett tilbake til Molsheim for å starte arbeidet på det som til slutt skulle bli Atlantique Coupé.

Til forskjell fra flere av luksusbilprodusentene på 1930-tallet, leverte Mercedes-Benz selv de fleste karosseriene fra fabrikk, designet av Hermann Arhens og bygget i Sindelfingen. På programmet sto både A- og B-Cabriolet, Coupé og den mest eksklusive Spezial Roadster. Den sistnevnte ble kun bygget i 29 eksemplarer. Men aller mest sjelden var Autobahn Kurier, denne strømlinjeformede coupéen. Som navnet tilsier var den designet for å kjøre i høye hastigheter på Hitlers nyanlagte motorveier.

Eksklusive kunder

Ironisk nok var det ingen tysker interessert i å kjøpe den første Autobahn Kurier. Så bilen ble etter hvert solgt til Sjahen av Persia. Sannsynligvis ble det totalt bygd fire av denne karosseritypen på 500K og kun to med den nye 5,4-liters, kompressormatede 540K-motoren.

Bilen på disse sider er den andre, og dermed siste av disse bilene. Den første ble vist på Paris Motor Show i 1938, hvor den spanske øyelegen og bilentusiasten professor Ignacio Barraquer så den. Han ble så betatt av de grasiøse linjene at han umiddelbart bestilte seg en.

Hans eksemplar ble bygget på chassisnummer 408336 ankom Barraquer i Barcelona sent i 1938. Ignacio Barraquer og kona la umiddelbart ut på en lang ekspedisjon gjennom Spania, inn i Afrika hvor de blant annet kjørte mye av Nord-Afrika inkludert Libya frem til Egypt. Der ble bilen skipet tilbake til Barcelona fra Alexandria.

KJØRES: Arturo Keller liker å bruke sine perler, og Autobahn Kuriren har vært tilbake i Europa flere ganger og blant annet blitt kjørt fra Venezia til Monaco. Foto: Ivar Engerud / Finansavisen

Også etter krigen fortsatte familien å benytte den vakre Coupéen på lange turer i Europa så sent som i 1951, hvor de kjørte mye av Østerrike og Sveits.

Ignacio Barraquer bygde opp et gigantisk imperium innen øyekirurgi som eksisterer den dag i dag. Det kom nok til noen nye biler, men han elsket sin Autobahn Kurier. Han tok vare på sin øyensten gjennom hele livet og overlot den til sin sønn da han døde. Den forble i familien helt til 2003 da den – etter utallige bud fra ivrige samlere opp gjennom årene – ble solgt til storsamleren Bruce McCaw i Seattle.

Klenodium frem i lyset

McCaw visste at den ultrasjeldne bilen ville være en perfekt jobb for Mercedes-eksperten Paul Russell & Co. Så arbeidet ble iverksatt umiddelbart for å få den ferdig til Pebble Beach i 2006. Underveis i restaureringen ble bilen overtatt av Keller.

– Denne bilen var en utfordring, men samtidig en type jobb vi etter hvert har gjort mange ganger, sier restaureringseksperten Paul Russell.

Han hadde allerede restaurert en håndfull av verden fineste Mercedes-Benz SSK og 540K, samt mange titalls 300SL for kresne kunder.

Bilen så meget original ut da de fikk den inn i verkstedet, men etter demontering viste det seg at karosseriet hadde blitt omlakkert og interiøret trukket om etter Barraquers mange og lange kjøreturer. Motor og drivverk var stort sett intakt, bortsett fra en del spor av reparasjonsjobber som var gjort underveis med det man hadde for hånden.

– Det var også tydelig at de opprinnelige byggerne hos Mercedes-Benz brukte det de hadde lett tilgjengelig når bilen ble skapt. Treverket i karosseriet var fra en 540K A Cabriolet som hadde blitt modifisert for å passe som en ramme for Autobahn Kurier-formen. De fleste detaljer som er brukt finnes fra andre modeller, og det har vi selvsagt beholdt som de var, forklarer Russell som ved hjelp av sine 16 spesialister i verkstedet fikk bilen ferdig etter planen til verdens fremste klassiske bilutstilling i 2006.

COPPA D’ORO: Arturo og Deborah Keller har vunnet prisen for fineste bil på en håndfull av verdens fineste klassikerutstillinger. Foto: Ivar Engerud / Finansavisen

Showvinner

Keller premiereviste den på Pebble Beach og kunne glede seg over klasseseier, Mercedes-Benz Trophy og meste elegante lukkede bil, men den kom til kort for en enda mer gedigen Daimler Double Six i konkurransen om «Best of Show». Den prisen fikk han imidlertid da han tok bilen tilbake til Europa i 2008 og stilte på Villa d’Este, og senere på de fleste utstillinger den har stilt på. Senest da den ble tatt tilbake til Pebble Beach i august.