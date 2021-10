På fårikålens dag rykker NAF ut med en pressemelding som forteller hva du skalgjøre om du kjenner den type lukt i bilen. Og det gjelder året rundt:

Den gjenkjennelige lukten av fårikål fyller kjøkken over hele landet nå om dagen. Selv om det er en kjærkommen lukt for mange ved grytene, er det ikke en lukt du vil ha i bilen.

Klimaanlegget eller aircondition kan være roten til stram lukt i bilen. Det er ganske enkelt å gjøre noe med det selv, eller du kan få hjelp av profesjonelle til å løse problemet.

Få bilen til å lukte duggfriskt igjen



- Du får enkelt bilen til å lukte duggfriskt igjen hvis du skifter pollenfilteret eller friskluftfilteret. Hjelper ikke det så må du til med litt sterkere saker og bestille en rens av klimaanlegget, sier Sødal i pressemeldingen.

Det er helt normalt at klimaanlegget blir dårligere til å kjøle ned med alderen, og at det kan få litt vond lukt og trenger service.

Vil du rense klimaanlegget selv er det viktig at du følger bruksanvisningen.

Som oftest må du ta ut pollenfilteret og sette klimaanlegget på resirkulering. Deretter lukker du alle vinduer, setter klimaanlegget på full guffe og må aktivisere kannen med rens, lukke døren og la det stå og gå så lenge som bruksanvisningen angir.

- Går du til en profesjonell, som et NAF-senter, vil de sørge for at klimaanlegget fungerer optimalt, fjerne vond lukt og etterfylle gass, avslutter Nils Sødal.