Dette har blitt et problem for mange med elbil

Elbilenes inntog i Norge har gitt oss flere nyord. Først var det rekkeviddeangst. Nå har også ladekø og ladeangst kommet til.

Å få ladet elbilen når du er ute på tur, er nemlig ikke alltid så enkelt. Spesielt på utfartsdager kan det være køer og ventetid ved ladestasjonene. Det har også blitt et betydelig problem at ladere er ute av drift – og rett og slett ikke virker.

– Vi forutsetter at bensinpumpen virker – hvorfor skal det være noe annerledes for elbilister, spør Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

– Uholdbart

Rekordmange kjørte elbil på ferie i Norge i sommer, viser en undersøkelse fra Elbilforeningen. 98 prosent benyttet seg av hurtiglading på veien. Flertallet opplevde å stå i kø for å lade - hele 72 prosent. Dessuten: Så mange som syv av ti opplevde å komme til en lader som ikke virket.

– Ødelagte ladere lager køer, det er enkel logikk. Fortsatt er det et stort behov for utbygging om antallet hurtigladere skal holde tritt med elbilsalget, selv om farten på utbyggingen øker år for år. Men alle må jo virke. Det er uholdbart at ladere er ute av drift i lange perioder midt i travle ferietider, sier Bu.

Høstferien står for døra. Det blir neste stresstest for ladebransjen, mener Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening (Foto: Norsk elbilforening). Foto: Erik M. Sundt

Defekte ladere og lange køer

Nå er det hele 430.000 elbiler på norske veier. Høstferien står for døren og mange skal ta elbilen på langtur for første gang.

– Ladekøer og defekte ladere burde være en saga blott nå som elbiler er så vanlig i by og bygd. Jeg håper at ladebransjen har tatt lærdom etter årets sommer, som enkelte steder ble preget av defekte ladere og lange køer, mener Christina Bu.

Av de som oppga hvor de hadde stått i kø, var Dombås og Lom oftest nevnt. Broklandsheia, som kom veldig høyt opp sommeren 2020, var det færre som svarte.

Det er ikke alltid like rolig og idyllisk som dette på norske ladestasjoner. Mange opplever dessverre både kø og ladere som ikke virker.

Neste stresstest

– Gudbrandsdalen er også et populært feriemål for mange – det er ingen overraskelse. Her trengs det flere hurtigladere, for trykket kommer ikke til å avta i årene som kommer, sier Bu.

Men elbilister mister ikke motet så lett – hele 95 prosent svarte at de gjerne drar på elbilferie igjen.

– Det betyr at høstferien blir neste stresstest for ladebransjen. På vegne av norske elbilister håper jeg at ladebransjen har tatt grep slik at tallet på elbilister som opplever at hurtigladere ikke virker, reduseres betraktelig, sier Christina Bu.

Denne artikkelen ble først publisert på Broom.no