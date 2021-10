Brukte dieselbiler er hottere enn noen gang

Dieselbilene har vært under hardt press de siste årene. Her hjemme har salget falt kraftig. De elektrifiserte bilene har tatt mer og mer over. Det gjør at salget av nye dieselbiler nå er historisk lavt.

Det har også vært betydelig usikkerhet rundt hva som vil skje med dieselbilene på bruktmarkedet. Mange har fryktet høyt verditap – og at det i løpet av kort tid vil være svært vanskelig å få solgt en brukt dieselbil.

Fasiten så langt tyder imidlertid på det motsatte. Tall fra markedsplassen Finn viser at ingen biltyper omsettes raskere enn dieselbilene. Dette bekreftes også av Trond Nordal som er bruktbilansvarlig hos leasing-giganten LeasePlan:

Leasingbiler har blitt borte

– Bruktbilprisene generelt har gått opp det siste halvannet året og dieselbilene er absolutt ikke noe unntak. Det er selgers marked her, forteller Nordal.

– Hva tror du dette skyldes?

– Vi ser at det fortsatt er mange som ønsker seg en bil med diesel- eller bensinmotor. Utfordringen på bruktmarkedet er at det er så få nyere modeller tilgjengelig her. Det henger naturligvis direkte sammen med nybilsalget. Det har vært solgt lite nybiler av denne typen. Dermed kommer det heller ikke mange ut i bruktbilmarkedet. Tidligere var det typisk veldig mange diesel- og bensinbiler som ble leaset og gikk som firmabiler i tre år. Så kom de ut i markedet som bruktbiler. Men nå er det nesten ingen firmaer som leaser slike biler lenger, forteller Nordal.

Å kjøpe ut leasingbilen kan bli dyrt

Innbytte-tilbud

– Er alle dieselbiler like kurante her?

– Nei, det er forskjeller i dette markedet. Litt forenklet kan vi si at jo større og tyngre bil – jo mer populært er det med diesel. Typisk store SUV-er eller stasjonsvogner i familiebilklassen. SUV med dieselmotor og 4x4 er fortsatt førstevalget for mange, det gjenspeiles også i prisene disse bilene oppnår. Det som har blitt tyngre å selge, er småbiler med diesel eller bensinmotor. I den klassen vil mange heller ha elbil nå.

Da corona-pandemien skyllet inn over landet i mars i fjor, ble det bråstopp hos mange bilforhandlere. Men det tok ikke lang tid før bruktbilsalget tok seg opp igjen. Og siden har det vært svært godt.

– Ba du om innbyttepris på bilen din i mars i fjor, er det gode mulighet for at du fikk et tilbud som ikke var høyere enn hva vi vil få nå, halvannet år senere. Det er ganske spesielt. Så godt har prisene holdt seg i dette markedet, sier Nordal.

Forbrukerrådet advarer: Her er fellene du må passe deg for

Vil vi få en knekk?

BMW X5 er en av bruktbilene mange fortsatt vil ha med dieselmotor, naturligvis i kombinasjon med 4x4.

– Så nå kan du faktisk bli positivt overrasket over innbytteprisen, det har vel ikke akkurat vært vanlig?

– He he, nei. Men slik prisene har utviklet seg nå, er det faktisk lov å være optimistisk med tanke på hva bilen er verdt.

– Tror du det er noen fare for at brukte dieselbiler plutselig vil få en prisknekk, for eksempel på grunn av psykologien i markedet?

– Nei, jeg tror egentlig ikke det. Den viktigste årsaken er igjen det begrensede antallet nyere bruktbiler med dieselmotor. Det vil holde prisene høye. Samtidig ser vi naturligvis at det kommer elbiler som passer bedre og bedre til manges behov, med rekkevidde på både 50, 60 og 70 mil.

Mer krangling jo eldre bilen er

Mer selektivt for elbilene

VW ID.4 er en av elbilene som gir mye rekkevidde til en gunstig pris. Dette er GTX-utgaven som også har 4x4.

– Disse klarer seg også bedre enn før i kuldegrader. Men det er en utfordring med lading. Har du hytte som ligger litt spesielt til og som du risikerer å måtte lade for å komme til, da tror jeg mange tenker seg ekstra godt om før de kjøper elbil. Det er ikke et alternativ å sitte i ladekø eller fryse i bilen, for å tyne ut mest mulig rekkevidde. Mange av oss har nok blitt for komfortvante til det, sier Nordal.

– Hvordan ser utviklingen ut for brukte elbiler?

– Her ser vi større forskjell mellom modellene, mye handler om rekkevidde. De siste årene har det kommet rimelige elbiler med lang rekkevidde, du får mer rekkevidde, ja rett og slett mer bil for pengene, enn tidligere. Det påvirker naturligvis også bruktprisene. Det er ikke noe problem å selge brukte elbiler, men dette markedet er prissensitivt. En offisiell rekkevidde under 300-350 kilometer blir nok av mange oppfattet som for lavt. Samtidig som mange også trenger en bil nummer to, til småkjøring. Da er det mange elbiler som gjør jobben, og til en hyggelig pris, avslutter Nordal.

Les også: Bruktbil? Da vil de fleste fortsatt ha diesel

Denne saken ble først publisert på Broom.no.