Ingen har vel unngått å legge merke til den sterke veksten for elbilene de siste årene. Biler som går på strøm, vinner stadig nye markedsandeler. Og det har gått fort.

For ti år siden fantes det ingen fullgode familie-elbiler. Nå er elbilene i ferd med å overta helt. Og i Oslo har vi nå historiske elbiltall.

– Det er i dag ca. 68.000 dieselbiler og 65.000 elbiler registrert i Oslo. Med tempoet vi nå holder, vil dette bety at innbyggerne i Oslo skaper elbilhistorie i god tid før nyttår. Da vil antallet registrerte elbiler ha passert antall dieselbiler.

Det skriver Norges Bilbransjeforbund (NBF) i en pressemelding.

Det forsvinner i gjennomsnitt over 400 dieselbiler fra Oslos gater, hver måned. Samtidig kommer det godt over 1.000 nye elbiler til. Nå pågår det en grønn revolusjon hos bilprodusentene. Aldri før har man hatt så mange ulike elbiler å velge mellom. Andelen vil trolig bare øke ytterligere.

Klarer seg med elbilen

– Modellutvalget blir større, og rekkevidden blir lenger. Nå har også familiebilen blitt en elbil for mange. Vi i bransjen synes det er svært positivt å kunne bidra til at så mange innbyggere nå gjør bærekraftige valg og går for elektrisk når de skal ha ny bil. Sammen skaper vi historie, sier Tore Rylander som er fagsjef i NBF.

Han legger også til at det som mange omtaler som ny teknologi ikke lenger er så nytt. Vi har sett at mange klarer seg godt med elbilen, at batteriene varer og at rekkeviddeangsten forsvinner hos flere og flere.

Lavt miljø-fokus

Bransjeforbundet er likevel sikre på at den viktigste årsaken til at elbilen har gjort så stor suksess så raskt i Norge, er insentivene.

– I en fersk nasjonal undersøkelse Norstat har gjort for oss, oppgir kun 12 prosent at de tenker på miljø når de velger ny bil. Men dette er opp 4 prosent fra i fjor og selv om dette tallet kan virke lavt, tror vi at det nå vil endre seg raskere fremover. Flere og flere velger å bli en del av klimaløsningen og velger elektrisk bil, tror Rylander avslutningsvis.

