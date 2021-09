Nei – svensken fikk ikke kjøre inn i Norge på denne måten

God sikt er viktig når man kjører bil, både forover, bakover og til sidene. Har bilen kritiske sikthindringer, er det ingen bønn – da reagerer kontrollørene til Statens Vegvesen med pålegg om utbedring.

Det fikk en svensk bilist erfare denne uken. Han var på vei inn i Norge gjennom kontrollstasjonen på Ørje, for øvrig en av de mest trafikkerte grenseovergangene mellom Norge og Sverige.

Der ble han stoppet. Og der ble han også stående en stund...

– Han hadde dekorert frontruten med det lange etternavnet sitt, med digre bokstaver på nedre del av frontruten. I tillegg var det en rutesenker fra toppen som gikk alt for langt nedover. Og som om ikke det var nok, var frontruten også sotet, forteller seniorinspektør, Jim Evensen til Broom.

Må reagere

Det var forresten ikke bare frontruten som var dekorert. På sjåførens sidevindu fant kontrollørene en ganske spesiell påskrift: «Show me your boobs» - eller på godt norsk: «Vis meg puppene dine».

– Det ble litt i overkant, ja, men først og fremst på grunn av sikthindringene forover, medgir Evensen.

– Dette er vel en type tilfeller dere tar med godt humør?

– Ja, vi gjør jo det, men samtidig må vi selvsagt reagere når sikthindringen er såpass markant som her.

(Saken fortsetter under bildet)

En virkelig direkte oppfordring prydet sideruten på venstre side foran. Foto: Statens vegvesen

Alt ble fjernet

– Hva ble reaksjonen?

– Den viktigste reaksjonen gikk på frontruten, både på grunn av en alt for stor rutesenker og den overdimensjonerte skriften nederst. Dette og sotingen generelt blokkerte alt for mye av sikten. Det ble derfor bruksforbud inntil det igjen var god nok sikt, og han slapp med det, forteller Evensen.

Det var han fornøyd med, så han fjernet alle sikthindringer på kontrollplassen før han kjørte videre, forhåpentligvis blid og fornøyd.

– Er dette noe dere ser ofte?

– Det er slett ikke uvanlig med litt soting og skrift på bilvinduer, men det er ikke ofte vi ser såpass mye på én bil. Her var det rett og slett så mye at det blokkerte utsyn på en måte som kunne gå ut over trafikksikkerheten, og da sier vi stopp, slutter Jim Evensen.

Saken ble først publisert hos Broom.no