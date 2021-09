Skadetallene med unge førere bak rattet synker. Andelen skader fordelt mellom aldersgrupper har for unge mellom 15 og 24 år falt fra godt over 20 prosent i 1992 til 6-7 prosent i dag, viser skadestatistikk fra bransjeorganisasjonen Finans Norge.

– Det ønsker vi å belønne. Derfor øker nå If startbonusen fra 40 prosent – bransjestandarden frem til nå – til 60 prosent, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If i en pressemelding.

Det betyr en betydelig lavere forsikringspris for en ung førstegangskjøper av bilforsikring. Bonus er den rabatten du får på utgangsprisen forsikringsselskapet beregner.

Belønner mengdetrening

– Faktisk det er mulig å oppnå 70 prosent i bonus hvis du bruker If-appen Lappen på mobilen under øvelseskjøringen. Passerer du 2000 kilometer med øvelseskjøring, har du fått god mengdetrening med en erfaring sjåfør ved siden av deg. Det ønsker vi å belønne med billigere forsikring på egen bil og bortfall av nødvendig såkalt «ung fører»-tillegg på andre If-forsikrede biler du kjører, sier Clementz.

– Grensen på 2000 kilometer er satt etter Statens vegvesens anbefaling om mengdetrening. Når du har kjørt så langt, har du vært borti mange ulike trafikksituasjoner og begynner å få litt rutine, sier kommunikasjonssjefen i If.

If har over tid registrert at unge er blitt bedre bilførere. Skadene er færre enn før. Mer tid til øvelseskjøring er mye av grunnen.

Startbonusen løftes automatisk

– Startbonusordningen gjelder for deg som ikke har bonus fra før. Det betyr at hvis du har kjøpt bilforsikring i et annet selskap i løpet av de siste 180 dagene, kan du bytte til If og få 60 prosent startbonus hos oss. Hvis du allerede har forsikring med 40 eller 50 prosent startbonus hos If får du også oppgradert bonusen din. Da løfter vi automatisk bonusen din til 60 prosent ved fornying av bilforsikringen, sier Clementz.

Bonustallet er rabatten du får på utgangsprisen på forsikringen. Hvis utgangsprisen er 10 000 kroner, faller dermed prisen fra 6000 kroner til 4000 kroner når startbonusen går opp fra 40 til 60 prosent. Med 2000 kilometer med Lappen-appen blir prisen 3000 kroner med 70 prosent startbonus.

Dette er bonus

Bonus innen bilforsikring er en slags rabatt eller et belønningssystem. For hvert år du kjører uten skader, øker bonusen din.

Høy bonus gir lavere pris på bilforsikringen.

Startbonus er utgangsbonusen du får når du kjøper MC- eller bilforsikring for første gang.

Hos If er nå startbonusen 60 prosent for alle førstegangskjøpere av bilforsikring. Det betyr at du vil nå toppbonus og maksimal rabatt på bilforsikringen etter bare fire år.

Har du kjørt 2000 kilometer med Lappen-appen, får du 70 prosent i startbonus hos If.