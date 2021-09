Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



STAVERN: Det gikk ikke lange tiden fra Chrysler ble stiftet sommeren 1925 til de første bilene ankom Norge. Her hadde Automobil-Compagniet A/S hatt agenturet på forgjengeren Maxwell som ble til Chrysler det året.

Merket lå i øvre middelklasse i konkurranse med blant annet Buick, men rundt 1930 solgte fortsatt Buick fem ganger så mye som Chrysler her hjemme.

Norsk satsing

Ved inngangen til 1930-tallet solgte Chrysler rundt 60 biler i året i Norge, og først mot midten av tiåret ble salget doblet, etter at Robert Hesselberg-Meyer A/S hadde tatt over importen i 1932. De hadde også startet montering av Chrysler-produkter på Kambo ved Moss, i regi av Den Norske Automobilfabrikk R. Hesselberg-Meyer A/S.

NOSTALGITRIPP: Du er ikke i tvil om at du selv må kjøre når du setter deg bak rattet i en slik 1930-talls bil. Foto: Ivar Engerud / Finansavisen

Chrysler var blant utstillerne på Bilutstillingene på Frogner, og i prislisten for 1938 kostet en Chrysler Imperial tett på 11.000 kroner, noe som var på nivå med Packard, Buick og Oldsmobile.

Men noen så eksklusiv Chrysler som denne Imperial Convertible Sedan på disse sider ble neppe importert til Norge midt under Depresjonen på 1930-tallet.

Svensk luksus

I Sverige var situasjonen litt annerledes, med fortsatt mange kjøpesterke svenske bilentusiaster og en langt høyere tetthet av biler i de øvre segmenter. Blant de som hadde sett seg ut en eksklusiv Chrysler i 1937 var landets kanskje fremste mineralog Sven Robert Palmqvist i Stockholm.

AB Nyköpings Automobilfabrik (ANA) hadde akkurat blitt etablert som et datterselskap til Nordiska Kompaniet (NK), og de var Chrysler-forhandler i Stockholm, så det er nok der han handlet sin Chrysler Imperial Convertible Sedan C-14.

Modellen var Chryslers flaggskip i denne modellserien, med en pris på 1.600 dollar. For den prisen fikk du en bil med merkets mest eksklusive karosseri, utstyrt med reservehjul i begge forskjermene, to søkelys og grønntonede ruter. Fremdriften ble besørget av en rekkeåtter på 115 hestekrefter som jobbet gjennom en tretrinns girkasse med overdrive og frihjul.

UNGDOMSKILDEN: Imperial Convertible Sedan ble markedsført med «an appearance of length and swankiness that makes it a favorite wherever smart people gather».

Chrysler produserte kun 325 eksemplarer av akkurat denne modellen i 1937, og svært få skal ha overlevd. Kun en liten håndfull skal vi tro amerikanske Chrysler-eksperter.

Modellbetegnelsen Convertible Sedan betyr at bilen er utstyrt med kalesje og kan kjøres helt åpen. Samtidig har den fullstendige sideruter som gjør at den nærmest også blir som en lukket bil når alt er sveivet opp. Det er som regel den dyreste karosseritypen av de som ble levert fra fabrikkene, og slik var det også for Chrysler.

SJELDEN: Chrysler produserte kun 325 eksemplarer av akkurat denne modellen i 1937, og kun en liten håndfull skal overlevd ifølge amerikanske Chrysler-eksperter. Foto: Ivar Engerud / Finansavisen

Norsk tyveriraid

Hit til lands kom den på en svært spesiell måte, forteller Thor Simonsen som kjøpte bilen i 2017.

Bilen hadde levd et godt liv i Sverige, inntil den ble stjålet en dag i 1955. Biltyvene hadde større planer og tok turen til Norge og raidet Sør-Norge i flere måneder med den flotte bilen. En dag fikk imidlertid lensmannen i Bø i Telemark melding om at bilen var sett kjørende mot Bø. Han rykket ut og la seg på hjul da den kom.

SØKELYKTER: Luksusbiler på 1930-tallet hadde gjerne et eller to søkelys som kunne styres innenfra. Foto: Ivar Engerud / Finansavisen

Etter hvert gikk det så fort at tyvene kjørte i grøfta med bilen full av tyvegods. De hadde også åpning av flere pengeskap på samvittigheten da de ble tatt. Skapsprengerne ble arrestert og sendt tilbake til Sverige, mens bilen ble tauet inn til et lokalt verksted for reparasjon.

Fra bruk til forfall

Reparasjonen tok sin tid, og da den ble ferdig var det ingen som ville betale for den. Tidligere eier i Sverige hadde for lengst fått oppgjør fra sitt forsikringsselskap og var fornøyd med det. Politiet hadde ikke noe bruk for den tilårskomne bilen, og svenske myndigheter ville heller ikke ha noe med den 18 år gamle bruktbilen å gjøre. De aktet heller ikke å betale for reparasjonen.

RT DECO: Utformingen av detaljer i interiør og dashbord er sterkt preget av art deco-stilen både i design og fonter på instrumenter. Foto: Ivar Engerud / Finansavisen

Etter litt frem og tilbake ble norske og svenske myndigheter enige om at den kunne få norske skilt og papirer, og at verkstedeieren i Bø kunne få beholde bilen som betaling for arbeidet han hadde utført. Han hadde jo ikke fått noe oppgjør for det omfattende arbeidet (som han nok hadde satt i gang uten å forvisse seg om adressat for regningen).

Den staselige bilen ble benyttet som bruksbil i Bø frem til 1960, da den ble avskiltet og satt bak en låve. Noe som selvsagt raskt førte til et tiltagende forfall. I 1970 ble den kjøpt av entusiasten Erling Langkaas. Den var i en miserabel forfatning etter ti år i det fri utsatt for vær og vind i alle årstider.

Tilbake til livet

Så dårlig var bilen, at den nye eieren ikke brydde seg med å lagre den innendørs før i 1978. Da hadde han nemlig blitt klar over hvor sjelden bil han hadde kjøpt, så da ble den tatt i hus for en fullstendig restaurering. Da var den nærmest for et vrak å regne.

Bilen ble plukket helt ned i sine enkelte bestanddeler. Karosseriet ble sveiset opp med flere kvadratmeter ny stålplate, alle slitedeler ble erstattet med nye, motor og girkasse ble overhalt, ny kalesje ble montert, og alt interiør ble trukket opp i ekte okseskinn, som fra fabrikken i 1937. Noen deler ble skaffet fra USA, andre måtte lages for å gjenskape bilen slik den var originalt.

LETT IDENTIFISERBAR: Som de fleste amerikanske merker på den tiden kan årgangen identifiseres bare ved hjelp av grillen. Foto: Ivar Engerud / Finansavisen

Sakte, men sikkert begynte den å ligne på den praktbilen den engang var da den ble solgt ny i Stockholm. Etter over 2.500 timers arbeid fikk den et nytt lakkstrøk i sort for å understreke hvilken staslig bil dette var, og er. Og ti års innsats ble belønnet med nyregistrering i 1988, slik at den igjen kunne ferdes lovlig på norske veier, nesten 30 år etter at den ble satt bort.

Kongelig transportmiddel

Den store innsatsen og det praktfulle resultatet gikk ikke upåaktet hen. Da Kong Harald V og Dronning Sonja skulle på telemarksdelen av signingsferden i 1993 fikk Langkaas en hyggelig forespørsel fra Det kongelige slott: Kunne Chrysleren kanskje stilles til disposisjon for slottet under telemarksbesøket?

ÅPEN OG LUKKET: Modellbetegnelsen Convertible Sedan betyr at bilen er utstyrt med kalesje og kan kjøres helt åpen, samtidig som den blir nærmest tett med sidevinduene og kalesjen oppe. Foto: Ivar Engerud / Finansavisen

Selvsagt var svaret ja, og eieren fikk jobb som sjåfør rundt om i fylket med de kongelige som passasjerer i baksetet.

I 2017 overtok dagens eier, Thor Simonsen i Larvik bilen, som brukes til kosekjøring når været er bra på sommerstid. Som her tidligere i sommer da den var i Stavern i forbindelse med Gladløpet i juli og senest under Ford V8-løpet i august.

Ikke mange norske biler har hatt en mer brokete og morsom historie, som transport for både tyv og kongelige!