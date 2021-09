En av fem er usikre i rundkjøring

Størst er usikkerheten blant yngre bilister. Blant de under 40 er en av fem usikker på hvilken fil de skal velge i rundkjøringer, og 15 prosent er usikre på vikeplikten. Det viser en undersøkelse Ipsos har gjennomført for Gjensidige. Blant de over 40 er det svært få som er usikre på vikeplikt, og markert færre som er usikre på filvalg.

-Dette er svært overraskende, ettersom mange av de godt voksne bilistene aldri har fått noen opplæring i å kjøre i rundkjøring, sier kommunikasjonssjef Christian Haraldsen i Gjensidige i en pressemelding.

Rundkjøring skaper mye irritasjon

I 1985, da dagens noen-og-femtiåringer tok lappen, var det bare 50 rundkjøringer i Norge. I dag er det flere tusen rundkjøringer, og de finnes overalt.

Rundkjøringene har vært en stor suksess når det gjelder trafikksikkerhet, men også en utømmelig kilde til irritasjon og diskusjoner om hvilke regler som gjelder.

Ifølge Gjensidiges undersøkelse irriterer 30 prosent av bilistene seg over folk som velger feil fil i rundkjøring, og enda flere irriterer seg over det de mener er feil bruk av blinklys.

-Problemet for mange bilister ser ut til å være at det ikke finnes egne regler for rundkjøringer. De reglene som gjelder i andre kryss må tilpasses rundkjøringer, sier Haraldsen.

Mindre bulking

Det er få alvorlige ulykker i rundkjøringer, og forsikringsselskapenes statistikk tyder på at det ikke bulkes mer i rundkjøringer enn i andre kryss. Når man ser vanlige kryss og rundkjøringer under ett ser det ut til at det har blitt færre kollisjoner, til tross for at det har blitt mye mer trafikk.

-Likevel er det omtrent 10 kollisjoner i rundkjøringer hver dag, som forårsaker erstatninger for 50-60 millioner kroner i året, sier Haraldsen.

-At andre har vikeplikt betyr ikke at du må presse deg frem. Det er bedre å ta hensyn enn å havne i en situasjon hvor du må fylle ut skademelding, legger han til.