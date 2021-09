Det slo ned som en liten bombe tidligere i år da Ford gikk ut med nyheten om at de skal komme med elektrisk pickup.

Dette er heller ikke hvilken som helst pickup. Nei, Ford skal nå lage elektrisk utgave av sin F-serie, den har vært USAs mest solgte pickup i 44 år. Vi snakker et ekte ikon – og en bil som naturligvis er uhyre viktig for merkevaren.

Interessen for bilen har ikke blitt mindre etter hvert som Ford har sluppet flere detaljer om den.

I sommer ble det kjent at Ford i løpet av kort tid har doblet produksjonsmålet for bilen. Det skjer etter at de på kort tid hadde fått inn 120.000 reservasjoner inne. Nå skal det tallet ha økt til hele 150.000.

Det tallet kan dessverre være dårlige nyheter for det norske markedet. Spekulasjonene har allerede gått høyt rundt om bilen kommer til Norge eller ikke. Dette sier Fords informasjonsdirektør Anne Sønsteby i en kort kommentar til Broom:

– Etterspørselen etter Lightning i USA er enorm og betydelig høyere enn produksjonskapasiteten. Det foreligger dermed ingen konkrete planer om å lansere Lightning i Norge eller Europa den nærmeste tiden.

Har begynt å bygge biler

F-150 Lightning skal gå i produksjon til våren neste år. Nå er Ford i gang med før-produksjon, i Michigan. Her skal de lage eksemplarer som skal brukes i tøffe tester de kommende månedene. De skal også skaffe seg verdifull erfaring, før de for alvor går i gang med å bygge biler.

Dette blir et skikkelig elektrisk løft for Ford. Planen var opprinnelig å bygge 40.000 biler i året. Nå er dette antallet doblet. Ford skal ansette flere hundre nye arbeidere ved sitt Rogue Electric Centre, samtidig som de tilfører prosjektet nye 2 milliarder kroner til videre utvikling.

Startpris: 330.000 kroner

Det er ingen tvil om at Ford selv har blitt tatt litt på senga av interessen bilen har vakt. I utgangspunktet var det mye skepsis rundt å lage elektrisk versjon av en pickup som dette. Så langt skal interessen være spesielt stor fra firmakunder. Det blåser elbilvind også i USA og mange selskaper har fokus på å få ned utslippet fra bilparken sin. Samtidig blir nok mange også fristet av kostnadsbildet til en elbil, kontra en bil med stor bensinmotor. Dette gjelder både løpende driftskostnader og estimerte utgifter til service/verksted.

Startprisen på F-150 Lightning skal tilsvare den på dagens F-150, det vil si fra rett i underkant av 40.000 dollar, eller rundt 330.000 kroner.

Fra flere hold blir det pekt på at Ford har vært smarte ved å fokusere hardt på at Lightning skal være et ekte nyttekjørtøy, ikke en «livsstil-bil».

Bildematerialet Ford har sendt ut så langt, understreker veldig tydelig at dette skal være en tøff arbeidshest. Her er de nok forberedt på å møte mange elbil-fordommer.





Bruke bilen som strømkilde

Pickupen vil komme i fire forskjellige versjoner. Bilen vil få over 1.050 Nm dreiemoment og gjøre 0-100 km/t på rundt 4,5 sekunder. Den skal kunne ha nyttelast på opptil 900 kilo og kunne trekke maksimalt 4.500 kilo på variantene med det største batteriet og Max Trailer Tow-pakken.

Det siste er viktig for mange av kjøperne. Det lave tyngdepunktet skal gi bedre kjøreegenskaper på våte veier eller gjennom sand.

Det Ford kaller Intelligent Backup Power gjør at du kan ta ut hele 9,6 kW med energi. Du kan også bruke bilen som strømkilde til verktøy eller andre strømkrevende produkter, når du ikke er i nærheten av strømnett.

Under panseret foran er det en stor frunk på rundt 400 liter hvor du kan frakte mer enn 180 kilo. Det vanntette rommet er også utstyrt med fire strømuttak, to USB-uttak og er drenerbart.

Ford investerer nå milliarder i elektriske kjøretøy, pickupen F-150 Lightning kan bli en spydspiss her.

480 kilometer rekkevidde

Understellet har blitt forsterket med metallplater for å beskytte batterier og motor mot tøft terreng. Batteriet er også i tillegg beskyttet av en vanntett boks pakket inn i krasjabsorberende materiale.

Rimeligste Lightning heter Pro. Den er skreddersydd for de som skal bruke bilen i næring. Her har Ford kuttet kostnader, blant annet ved å bruke en relativt liten infotainmentskjerm. Setene er også i kunststoff, i stedet for skinn. Denne har også minste batteripakke og en rekkevidde som blir estimert til rundt 370 kilometer.

Men Ford har også større batteripakke på gang. Her blir rekkevidden så langt anslått til rundt 480 kilometer. Prisøkningen blir omtalt som «betydelig» hjemme i USA, 10.000 dollar. I norske kroner er det i overkant av 80.000.

(Denne artikkelen ble først publisert på Broom).