Hadde aldri bygget bil før – så kom denne og satte rekorder

Den kinesiske elbilprodusenten Nio er i ferd med å etablere seg på det norske markedet. Snart åpner de sitt «Nio House» midt på Karl Johansgate i Oslo. Da blir det lansering av deres første bil – SUV-en ES8. Målet er å sette sitt tydelige preg på registreringsstatistikken i tiden framover.

Ambisjonene er det altså ingenting i veien med, selv om Nio kun har eksistert siden 2014.

Deres aller første bil var imidlertid mye mer spektakulær enn SUV-en vi kommer til å bli godt kjent med i tiden framover. Debuten sto nemlig super-elbilen EP9 for. Den kom i 2016 – og modellnavnet står for Electric Performance 9.

I forbindelse med norsk presses første mulighet til å teste ES8, var også et eksemplar av rekordbilen på plass på Eggemoen flyplass. Og det er jo umulig å ikke la seg imponere av den heftige verstingbilen.

Kan ta svinger i 3G

For heftig, det er den virkelig. Bare hør her: Den har marktrykk som en Formel 1-bil. Det gjør at den kan ta svinger med opptil 3G. Da kjenner du det godt i magen!

Hvert hjul har sin egen motor og girkasse, slik at du har full kontroll til en hver tid.

Interiøret er spartansk. Men det er plass til to seter og mellom disse er det et lite hjul som lar deg velge mellom tre kjøremodus: 12V - 250 V og 3G. Sistnevnte er for banekjøring.

Hekken forteller også tydelig at dette er hardcore superbil.

Banerekord to ganger

Med sine 1.360 hestekrefter, ble den umiddelbart sendt til racerbanen Nürburgring for å vise hva den var god for. Under ikke ideelle forhold, dundret den gjennom den svært krevende og vanskelige banen på like over 7 minutter.

Nok til å kunne kalle seg verdens raskeste elbil rundt "det grønne helvete".

I 2017 ble bilen sendt rundt banen en gang til. Denne gangen var værgudene mer samarbeidsvillige. Resultatet ble en forbedring av banerekorden – med 20 sekunder!

6.45,90 er ganske enkelt en spinnvilt god tid.

Komfort er ikke høyt priortiert. Ikke luksus, heller. Sjåføren har én oppgave: Sette seg inn og ta banerekord. SÅ reise et annet sted og gjenta.

Slått av VW

EP9 er forresten ikke snauere enn at den har satt rekord på flere andre baner, også: Circuit Pail Ricard, Circuit of the Americas og Shanghai International Circuit.

VW har riktignok satte ny bestetid for Nürburgring for elbil, med sin ID.R, men det er en ren racerbil, som ikke er bygget for vanlig vei.

EP9 derimot, er det laget håndfull eksemplarer av som er solgt til privatpersoner – og den kan brukes på veien.

Vi fikk ikke kjøre den. Men vi lever i håpet om at det skal skje på et tidspunkt.

Fire rekorder

Hvis vi like godt skal fortsette å ramse opp hvilke prestasjoner den er god for, kan vi jo nevnte at den gjør 0-200 km/t på 7,1 sekunder. Toppfarten er 427 km/t – og den klarer spurten fra stillestående til 100 km/t på 2,7 sekunder.

Vi tar med at rekkevidden er oppgitt til 417 kilometer. Batteriene er forresten plassert i kanalene på hver sin side. Det var ikke mulig å ha dem i bunnen – fordi den da ville bli for høy.

Her har Nio skaffet seg en solid imagebygger. De er også med i Formel E – og viser at de tar racing på alvor.

(Denne artikkelen ble først publisert på Broom).