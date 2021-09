Så fin bil kan du få til 50.000 kroner

Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Jeg har 50.000 kroner å bruke på bruktbil. Jeg er ute etter en bil med 4x4 og helst automat.

Hva mener dere i Broom er gode kjøp i denne prisklasse? Tar gjerne i mot mange alternativer, da jeg er åpen for mange ulike merker.

Mvh. Odd Rune

Benny svarer:

Heisann!

Ja, rikelig med alternativer skal bli. For det er ikke noe problem å finne biler med både firehjulsdrift og automatgir til denne prisen.

Man kan egentlig få riktig så fin bil også. Her kan det bys på både Volvo, Audi, Mercedes og BMW – for å nevne noen.

Utfordringen er bare at mange av disse har gått både langt og stygglangt. Dessuten sier det seg vel selv at bilene har en god del år på nakken. Biler i denne prisklassen er ofte over det man kan kalle middagshøyden. Eller nærmere bilopphuggeren – enn nybilutstillingen, for å si det på en annen måte.

Her gjelder det definitivt å gjøre en god jobb med grundig sjekk av bilen i forkant av kjøpet. I motsatt fall kan det bli dyr moro.

La oss ta en titt på fine biler først, selv om det ikke alltid er det smarteste kjøpet. Premiumbilene er ofte eldre, har gått lenge og er dyrere å holde på veien enn litt mer folkelige varianter.

Uansett kan du få BMW X3 fra rundt 2004 / 2005, Volvo XC90 og XC70 fra tidlig på 2000-tallet, ofte med mer enn 300.000 kilometer på telleverket. Det samme med Audi A4 og A6 quattro og Mercedes SUV-en ML.

Les deg opp på modellen før kjøp

Kanskje gir de litt mer folkelige bilmodellene mer bil for pengene. Her kan man få Nissan Qashqai 4x4 fra 2008 med rundt 200.000 kjørte kilometer, eller en Subaru Legacy fra samme år som har gått 150.000 kilometer. Subaru Forester er en annen mulighet, sammen med Honda CR-V. Dette er generelt gode biler.

Av litt større doninger kan vi nevne gammel Jeep Cherokee, Chevrolet Tahoe og Nissan Patrol og Toyota Landcruiser. Da snakker vi fort om biler som er 20 – 25 år gamle og som er typisk «gjør det selv-biler». Du bør altså ha en velfylt verktøykasse og kunne bruke innholdet.

Om vi skal forsøke å finne mest fornuft for pengene kan kanskje Suzuki være noe. Her får man Liana, Swift og Grand Vitara som er rundt 10 år gammel, som har hatt én eier og som ikke har gått stygglangt, men 120- 150.000, til den prisen du antyder. Man kan også få Skoda Octavia stasjonsvogn, men da med minst 200.000 kjørte kilometer.

Dette er noen eksempler. Det finnes flere, men vi gir oss der. Som nevnt, det er viktig å sjekke slike biler nøye før kjøp. Det er også smart å lese seg litt opp på styrker og svakheter på de modellene man finner attraktive. Da vet man hva man bør sjekke ekstra nøye før kjøp. Leter man opp en hel og pen bil i god teknisk stand, kan man absolutt få en fin bil som kan gjøre nytte for seg en stund til for 50.000 kroner.

Lykke til med billigbil-kjøp!

