Uten godkjenning bør du dra et annet sted med bilen din

Visste du at alle verksteder i Norge skal være godkjent av Statens vegvesen? Det gjør at du kan ta et tryggere valg når du skal reparere bilen din.

For å gjøre det enkelt for alle bileiere, har Vegvesenet laget full oversikt over alle godkjente verksteder i Norge, den finner du på vegvesen.no.

Men hvorfor er dette så viktig? Dette sier avdelingsdirektør Monika Omholt i Statens vegvesen.

– Godkjenningsordningen sikrer at verkstedene har rett kompetanse og utstyr slik at bilen din blir reparert trygt og sikkert. Sjekk derfor alltid at du leverer bilen din på et verksted som er godkjent.

Vegvesenet følger opp både godkjente og ikke- godkjente verksteder. Hittil i år har de besøkt 112 virksomheter som tilbyr verkstedtjenester, uten å være godkjent. Det kan være alt fra virksomheter som har kunnskap og utstyr, men ikke papirarbeidet i orden, til de som opererer i garasjelokaler og med ulovlig arbeidskraft.

Dette merket skal du se etter, det er beviset på at verkstedet er godkjent. Foto: Statens vegvesen.

Flere ulovlige forhold

– Vi jobber hver dag for å unngå at det utføres verkstedtjenester av ikke-godkjente. Noen ganger er det informasjon og veiledning som skal til, men i grove tilfeller vil vi beordre øyeblikkelig stans i arbeidet og gi tvangsmulkt om de ikke følger opp. I verste fall kan vi også politianmelde, sier Omholt, i en pressemelding.

Ikke-godkjent verksteddrift kan også være knyttet til flere ulovlige forhold, som skatteunndragelser og dårlige lønns- og arbeidsforhold. Når Vegvesenet aksjonerer mot ulovlige verksteder, gjøres det derfor ofte i samarbeid med andre etater. Statens vegvesen er også med i Treparts bransjeprogram for bilbransjen som jobber for en mer seriøs bilbransje.

EU-kontrollen ble strengere – og dyrere

Bilene blir stadig mer avanserte. Da er det også svært viktig at du kan stole på verkstedet. Foto: broom

Mange skrur selv

Brooms bilekspert Benny Christensen har selv mange år bak seg i verkstedbransjen. Han mener det er viktig at bileierne er bevisst på hvem de lar reparere bilen:

– Jeg skjønner at det kan være gråsoner her. Mange er jo vant til å skru selv og er mest fornøyd med det – mens andre tenker det er en selvfølge å bruke merkeverkstedet. Men når du setter bort bilen til andre, må du kunne stole på at de vet hva de gjør – og at de har det formelle i orden. Dette er viktig for din egen sikkerhet, og til alle de du møter ute i trafikken.

Skulle spare penger på EU-kontrollen, slik gikk det

Mister retten til å ta EU-kontroll

– Bilene blir også stadig mer avanserte. Det krever kompetanse og i mange tilfeller også spesialverktøy. Det er rett og slett begrenset hva man kan gjøre, uten dette. En dag skal du sannsynligvis også selge bilen videre. Da er det viktig å kunne dokumentere hva som er gjort med den underveis, og hvem som har gjort det, sier Benny.

Hvert år mister også mange verksteder retten til å utføre EU-kontroll, etter å ha hatt tilsyn fra Statens vegvesen.

– De som har godkjenning f