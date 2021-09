På vegvesen.no/finnverksted finner du oversikt over alle godkjente verksteder i Norge.

– Godkjenningsordningen sikrer at verkstedene har rett kompetanse og utstyr slik at bilen din blir reparert trygt og sikkert. Sjekk derfor alltid at du leverer bilen din på et verksted som er godkjent, sier avdelingsdirektør Monika Omholt i Statens vegvesen i en pressemelding.

Verkstedstilsyn