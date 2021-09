Kom ut fra butikken – og fant denne lappen på frontruten

Du kommer ut til din parkerte bil, og ser at noen har klart å lage en bulk i siden, sannsynligvis med en dør.

Kjenner du igjen situasjonen? Dette er noe mange nordmenn opplever daglig. Det verste med det hele er at alt for mange bare stikker fra stedet, uten å legge igjen navn og adresse for å gjøre opp for skaden.

Ikke slik med min kone, som nylig kom ut til parkeringsplassen på kjøpesenteret. Hun fant en stor hvit lapp på frontruten. Der sto følgende:

«Hei, datteren min slengte bildøren opp i venstre forskjerm, det ble et merke. Jeg jobber på et bilverksted som reparerer og lakkerer eventuelt.

Ta kontakt med meg. Mvh Tora (med mobilnummer).»

Setter ny rekord i parkeringsskader

– Hvor ille er det?

Vel hjemme havnet lappen på mitt skrivebord, med spørsmål om jeg kunne bli med ut og se hvor ille dette eventuelt var. Vi ruslet ut, og jeg ser at det er en bitte liten flekk på hjulbuen. Ikke så det dramatisk ut – og tuppen av høyre pekefinger og neglen var mer enn nok til å utbedre «skaden» 100 prosent. Så vidt jeg kunne se, var det bare satt av litt avtrykk fra en gummilist, det var det hele!

Så jeg ringer Tora i Drammen:

– Hallo, jeg sitter med lappen din foran meg, og har vært ute og tittet på «skaden»...

– Ja, hei – hvor ille er det?

– Nei, du kan slappe helt av – ingen skade her i det hele tatt! Ville bare ringe for å gi deg litt ros for lappen du la igjen. Det er langt fra alle som er like nøye med det!

Nå kan du slippe billigere unna hvis noen skader bilen din

Det skal ikke stor skade til før tusenlappene flyr. Er du ekstra uheldig, har det også blitt skade på kameraer eller radarer som sitter utsatt til. Foto: broom

Har dukket opp noen riper

– Nei, dessverre. Men det handler jo bare om å ta ansvar, det er ikke OK å være til «byrde» for andre. Hadde jeg ikke lagt igjen beskjed, ville jeg hatt dette hengende over meg i lange tider, og det er det ikke verdt!

Noe mange kanskje ikke tenker over, er at det kan få følger dersom det blir oppdaget at du har stukket av fra en skade? Det erstraffbart å stikke av ved større uhell.

– Har du selv opplevd å sitte igjen med parkeringsskade uten kjent «synder»?

– Det har nok dukket opp noen riper på parkeringsplasser, men heldigvis ikke noe dramatisk, sier Tora, som er litt opptatt av holdningene bak at mange ikke er så nøye med å gi beskjed om slike små skader.

– Det er ikke OK å være til byrde for andre, fastslår Tora fra Drammen, som la igjen denne lappen etter å ha kommet borti bilen vår.

Sviktende respekt

– Det virker som at det gjenspeiler seg i det meste for tiden, det er meg og mitt først som gjelder. Både på veien ved køkjøring, ved ikke å rydde opp etter seg eller ta ansvar i alle situasjoner.

– Bare tenk på dyr som blir påkjørt og ignorert for den saks skyld. I slike situasjoner er det ikke lett å vite hva man skal gjøre selvsagt, så dette burde vært en del av kjøreopplæringen. Ellers synes jeg det virker som at respekten for medmennesket er sviktende, normal høflighet er sjeldnere og ikke standarden lenger. Så når man møter på den, kan man ha et smil klart - og være glad resten av dagen, sier hun.

Mer enn halvparten stikker av

- Hva er verst, synes du - ergrelsen ved å finne bilen skadet uten beskjed fra den som har gjort det - eller pengene man eventuelt må ut med selv for å få utbedret en parkeringsbulk?

– Tror nok jeg ville si pengene man må ut med for å utbedre noe som andre har forvoldt. Jeg kunne tenkt at det muligens var en som faktisk ikke hadde lagt merke til at uhellet skjedde, og kanskje ikke skulle vært ute i trafikken i det hele tatt i så fall, svarer Tora.

Ifølge kilder i forsikringsselskapene, skjer det flere hundre parkeringsskader hver eneste dag her i landet, og snittskaden ligger på 10.000 – 12.000 kroner. Felles for en stor andel – mer enn halvparten - av disse skadene, er at det er ukjent gjerningsperson. Dette problemet har etter hvert blitt så stort, at mange selskaper ikke lenger belaster kunden med bonustap i slike tilfeller. Hos noen slipper man også med redusert egenandel ved ukjent gjerningsperson.

De færreste sier fra hvis de skader en annen bil

