- 56 prosent svarer at de vasker frontruten innvendig en til to ganger i året. Det er for sjelden, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF i en pressemelding.

En fersk undersøkelse gjennomført av Norstat for NAF viser at det er de eldre mannlige sjåførene som er flinkest til å vaske frontruta på innsiden. Seks av ti over 50 år gjør det en gang i måneden eller oftere.