Ford GT: Snart slutt for denne superbilen

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



Knapt en bilprodusent med respekt for seg selv blir borte fra Pebble Beach, og Ford har en lang tradisjon for å presentere en eller annen spesial der foran et blasert publikum.

Heder til den første

Da Ford kom med sin nye GT i 2016 var det timet til 50-årsfeiringen for den første nedsablingen av Ferrari på Le Mans i 1966, da Ford kjørte inn til 1., 2. og 3. plass. Ikke bare lanserte man en ny sportsbil, men man kjørte også en ny Le Mans-satsing med suksess.

I de fem årene som har gått, har GT vært på programmet med både standard- og spesialversjoner, før modellen etter planen skal fases ut etter modellåret 2022.

Og spesialversjonen for avslutningsåret tar turen helt tilbake til begynnelsen, til de fem første prototypene som ble bygd i 1964.

Avslutningen?

Det blir sannsynligvis den siste Heritage Edition-modellen, med samme lakkmønster og detaljer inspirert av de opprinnelige GT40-prototypene. Heldigvis hadde ikke prototypene den gang psykedeliske mønstre som nå, så det handler om hvit bunn med relativt enkle mørk blå felter og selvsagt detaljer i eksponert karbon.

Hvor mange som skal bygges og til hvilken pris, har Ford foreløpig ikke avslørt.