Aktiviteten på bruktbilmarkedet er svært høy. Markedsplassen Finn.no melder om både trafikkvekst og rekordmange nye annonser. Det skjer samtidig som nybilsalget her til lands er svært godt.

Ikke overraskende er det fornuftige bruktbiler vi søker mest etter på Finn. Merker som Volkswagen, Nissan, Mitsubishi og Toyota scorer høyt her. Men den mest sette bilannonsen så langt i år kommer ikke fra noen av disse. Nei, den er fra noe langt mer eksotisk.

Den mest populære bilannonsen så langt i 2021, med over 400.000 visninger, er nemlig for en Koenigsegg CCXR fra 2008, til den svimlende summen av 15 millioner kroner.

Bilen selges av entusiastbutikken byMedhus på Billingstad i Asker.

– Mange drømmer seg bort

I annonsen (som for øvrig er på engelsk) står det at bilen er «en av bare 18 eksisterende CCXR-modeller til salgs - med en sekvensiell girkasse. Kun 3 av de 18 bilene ble produsert med denne girkassen».

At denne bilen er på topp hos Finn, overrasker ikke Eirik Håstein som leder Finn motor:

– Det er helt klart mange som bruker mye tid på å drømme seg bort og se på fine biler på Finn, og det er veldig ofte vi finner en luksusbil på topplisten over de mest sette annonsene, sier Håstein.

Ikke redd for å bruke den

Svenske Koenigsegg lager biler i det øverste superbil-sjiktet, prisene er også deretter.

– Det er vanskelig å sette pris på en så spesiell og sjelden bil. Men basert på det internasjonale markedet, og prisstigningen bilen har hatt, mener jeg 15 millioner er en riktig pris. Det blir spennende å se om noen er like gæren som jeg var da jeg kjøpte den. Hvis den ikke blir solgt, går det helt fint. Da skal jeg ta med meg bilen til graven. Den har gitt meg ekstremt mye glede, har superselger Olav Medhus tidligere fortalt til Broom.

Tross en skyhøy prislapp, har han ikke vært redd for å bruke bilen.

– Neida. Denne har vært på tur over hele Europa, på de høyeste fjell og i de dypeste daler, både sommer og vinter. Jeg har kjørt på bilen rundt 40.000 kilometer, og det er selvsagt en helt spesiell følelse å kjøre den. Det er galskap!

Godt over 1.000 hestekrefter

Galskap preger også motoren Koenigsegg har plassert under karbondekselet bak.

Olav Mehus (til venstre) står bak drømmebilbutikken byMedhus på Billingstad utenfor Oslo. Han og salgsleder Carl Fredrik Züel Wennersten har lang erfaring med å selge spesielle biler.

Her sitter en 4,7-liters kompressormatet V8-motor. Det som er spesielt på CCXR, er at denne motoren er klargjort for å kjøre på biodrivstoff (E85). Det alene bidrar til en effektøkning på 25 prosent, sammenlignet med vanlig 95 oktan.

På E85 yter motoren 1.018 hk, men ryktene skal ha det til at dette er et forsiktig tall, og at det kan variere litt fra hver enkelt bil. I realiteten snakker vi nærmere 1.100 hk.

I tillegg til godt over 1.000 hk, yter motoren 1.060 Nm. 0-100 km/t er oppgitt til 3,1 sekunder, mens 0-200 km/t skyter av gårde på 8,9 sekunder.

Toppfarten er over 400 km/t, noe som er fremdeles er imponerende, 14 år etter lanseringen.

