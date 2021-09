Se hva Asgeir kom over på tur

Svært mange av oss har vært på bilferie i Norge de to siste årene. Følger du litt ekstra godt med trafikken rundt deg - da har sikkert du også oppdaget at mangfoldet på campingfronten er enormt.

De siste årene har det for eksempel kommet mange bittesmå campingvogner, mest av alt et lite soverom på hjul, som kan bygges ut med mange kreative løsninger.

I andre enden av skalaen finner vi campingvogner og bobiler som nesten er store som hus, fulle av luksus og komfort.

Og så finnes det virkelig sære saker, som det Asgeir Larsen (62) fra Kvaløya i Tromsø kom over forleden.

Svensk campinghistorie

– Denne Saaben så jeg i Vadsø. Vi overnattet der, på en liten bobiltur i Øst-Finnmark. Jeg ble nysgjerrig og søkte på nett etter opplysning, og tilfeldigvis har dere i Broom omtalt dette i 2012, forteller Asgeir.

At han stoppet litt ekstra opp her, er kanskje ikke så rart. En 1977-modell Saab 99 var nemlig hans første bil. Etter den har det blitt mange, rundt 30 anslår Asgeir selv.

– Jeg er generelt interessert i biler. Nå er det elbil det går i, det følger jeg veldig med på, får med meg Broom sitt stoff. Jeg har en 2018-modell Hyundai Ioniq elbil, og planlegger å bytte til Ioniq 5, kanskje til neste år, forteller han.

Asgeir sikret seg også et bilde av Saaben, og sendte til oss.

Og helt riktig: Dette har vi skrevet om før! Det Asgeir kom over her, er en Toppola camper. Her har vi å gjøre med et stykke meget spesiell svensk campinghistorie:

Skulle ta 15 minutter

– Disse påbyggene ble opprinnelig laget for Saab 99 Kombi Coupe, men man solgte såpass mange at den også ble tilpasset Saab 900, 900 NG, 9–3 og 9000. I tillegg skal de finnes til Ford Sierra og Scorpio, forteller Brooms bilekspert Benny Christensen som også har sans for dette:

Det ser ut som en Saab med altfor stor ryggsekk, men svenskene lagde en camper som konverterte en vanlig bil til campingbil på bare 15 minutter. Dette bildet fikk vi i Broom fra en leser helt tilbake i 2012.

– Ideen var å kunne bygge om en vanlig kombibil til campingbil, på kun kort tid. Man skrur av bakluka og setter camperen (som veier rundt 115 kilo) på plass – og vips så har man en campingbil. Konverteringen skulle ifølge reklamen være gjort på bare 15 minutter. Det gjelder nok kanskje ikke første gangen du gjør det.

– Den ser kanskje ikke så stor ut, men takhøyden er 2 meter så vi snakker full ståhøyde – i tillegg til raus dobbeltseng. Man kunne også få den med komplett kjøkken og varmeovn og de skulle kunne klare vinterbruk også, forteller Benny.

Får utnyttet interiøret

– Noen ulemper, slik du ser det?

– He he. Hva som skjer med kjøreegenskaper, luftmotstand og tyngdepunkt er det kanskje like greit å ikke tenke for mye på. Vet ikke om jeg ville dratt på Autobahn med en slik, men kjører man pent og forsiktig går nok helst greit, mener Benny.

– Det minner ganske mye om campingpåbyggene man får til pickuper, dette?

– Ja, jeg vil tro det er derfra ideen opprinnelig kom. Forskjellen her er at man naturligvis får utnyttet bilens interiør på en annen måte, ettersom det blir en del av campingløsningen. Så vidt jeg vet ble disse bygget helt frem til 2006. Det begynner nok å minke av eksemplarer som er i bruk nå, men svenskene er jo generelt flinke til å ta vare på tingene sine, så mange finnes sikkert fortsatt. Jeg vet også at det eksisterte noe lignende til enkelte franske biler, deriblant Citroën BX, men disse var det nok ikke Toppola som sto bak, avslutter Benny.

Denne saken ble først publisert på Broom.no.