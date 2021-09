Gjøre jobben selv? Det kan gå skikkelig galt

Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny! Er det mulig å bytte kupevifte / varmeapparatvifte på en Hyundai i30 selv, dersom man bestiller en fra nettet?

Jeg er ikke veldig bilkyndig.

Benny svarer:

Heisann! Forstår godt at det frister å kunne spare en del penger på dette ved å gjøre jobben selv.

Og, ja - det går an å gjøre dette selv. For noen, men slett ikke for alle. Tenk deg om før du begynner å plukke fra hverandre alt dette. Jeg kjenner ikke i detalj til hvordan det er på din Hyundai i30, men ofte er det en relativt stor jobb. Ikke sjelden må hele dashbord og midtkonsoll ut. Men ikke alltid. Noen få ganger kan den sitte relativt enkelt til under dashbord/bak midtkonsoll. Da kan den skiftes selv, om man er litt fingernem. Dette bør du sjekke ut aller først.

Nyere biler er avanserte og som regel er det en større jobb. Betydelig større også.

Da skal man virkelig vite hva man driver med. Min påstand er at man skal ha betydelig med skru-erfaring fra bil tidligere. Samt en tekniske forståelse av hvordan ulike saker og ting fungerer. Her kan det være både elektronikk og vakuum i skjønn forening og man må forvisse seg om at man klarer å sette det sammen igjen uten å gjøre noen feil – eller i verste fall ødelegge noe.

Det er rett og slett ikke en jobb for hvermansen. Det er knotete både å få dette ut – og inn. Med massevis av små deler, klips, eventuelle vakuumslanger, ledninger, brytere, airbager og skruer som må på rett plass igjen. Dessuten er det fort gjort å ødelegge noe om man er for hardhendt.

Kan være smart å bruke et verksted

Det er ikke mer enn et års tid siden jeg gjorde den samme jobben på en eldre Volvo jeg har. Den hadde også en feil med varmeapparatet som gjorde at hele dashbordet måtte ut. En jobb jeg godt kunne klart meg uten. Jeg kan være ærlig på det. Samtidig som jeg visste at jeg fikk det til. Men ikke uten litt knoting, såre knoker og banning... Og min gamle Volvo er en enkel bil, tross alt.

At man klarer å lappe et punktert sykkelhjul eller skru sammen en IKEA-kommode er en ting. Dette er noe annet. Dessuten må man ha et godt sted å stå. Helst med både varme og godt lys, samt riktig og godt verktøy og en dose tålmodighet. Dette tar nemlig noen timer og er ikke noe man fikser ved fortauskanten en kald regnværsdag med et halvdårlig verktøysett og i lys av lommelykten fra mobilen.

Mitt råd om du ikke er skru-kyndig selv, blir å overlate denne jobben til noen andre. Ellers kan det, i verste fall, gå skikkelig galt. Det er heller ikke lett å få noen til å overta jobben om man må gi opp selv og kommer til et verksted med masse små-deler i en pose.

Sjekk litt rundt på ulike verksteder hva de skal ha for jobben. Det kan være store forskjeller. Sjekk også om det er OK at du skaffer viften selv. Det kan nok være penger å spare der også.

Ønsker deg uansett lykke til – det er jo snart tid for varmeapparat igjen.

Artikkelen er først publisert av broom.no.