Frykter milliardsmell for norske bilister

Det sier fagsjef på motor i Frende Forsikring, Roger Ytre-Hauge i en pressemelding.

Høsten 2020 smalt det i snitt 780 ganger med personbiler i Norge daglig. Tallene kommer fra Finans Norge.

- Det er høye tall, men 2020 var faktisk godt under normalen på grunn av korona. Høsten 2019 bikket skadekostnaden to milliarder for uhell med norske personbiler, sier Ytre-Hauge.

Nå kommer mørket og kulda

- Det kan bli mange uhell og ulykker når mørket og kulda siger på de kommende ukene. Og det at mange skifter til vinterdekk for sent vet vi av erfaring at bidrar til skadestatistikken, sier han.

I en undersøkelse Yougov har gjort for Frende sier hele 1 av 3 at de har stressbulket når de har det travelt.

- Det antallet kan fort bli enda høyere i høst, med flere biler på veiene enn under nedstengningen i fjor, sier Ytre-Hauge.

Følg ekstra godt med

- Derfor er det ekstra viktig å være årvåken bak rattet nå. Ta deg tid til å følge skikkelig med, ikke stress og skynd deg fram. Du sparer ikke mye tid på å kave, sier Ytre-Hauge.

En god del av småbulkingene som oppstår skjer på parkeringsplasser.

- De bør være lette å unngå. Helt konkret er det lurt å rygge inn på parkeringsplassen. Da har du mye bedre oversikt når du har fylt bilen med varer og skal ut igjen. Sørg også for at du har god nok sikt. Altfor mange kjører med duggete eller isete ruter hver høst og vinter, sier Roger Ytre-Hauge.

Så mye koster snittsmellen

Snittkostnaden per ulykke i fjor høst var mer enn 20 000 kroner.

- Det er høyt og har sammenheng med at biler har mer fancy og dyrt utstyr som sensorer, kameraer og radar i fronten som leser trafikkbildet, sier bileksperten i Frende Forsikring. Når karosseriet på bilen får seg en trøkk, blir utstyret også skadet.

- Det gjør at en bulkeskade, som tidligere var relativt billig, nå kan bli veldig dyr, sier Ytre-Hauge.

Han ser også oftere at el-biler er innblandet i kollisjoner.

- Også el-biler har deler som er dyre å skifte ut. Det bidrar også til dyrere gjennomsnittskader, sier Ytre-Hauge.

FAKTA: Dette krasjer vi med

En annen bil

Vegg/stolpe i parkeringshus

Mur

Gjerde

Veikant

(Kilde: Frende Forsikring)

TIPS: Slik unngår du dyre småbulker

Orienter deg før du setter deg i bilen. Er det noe rundt bilen?

Ikke stress.

Pust og se deg godt om før du rygger ut.

Ikke stol blindt på ryggesensorer. De registrerer ikke alt, og spesielt ikke alt som er lavt nede, for eksempel en lav fortauskant.

Snu deg og se ut bakruten istedenfor å kun bruke speilene.

Rygg inn på parkeringsplassen på butikken. Da har du mye bedre oversikt når du skal ut igjen.

(Kilde: Frende Forsikring)