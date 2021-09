NAF: Ladeplassene må bli som bensinstasjoner

I august valgte syv av ti nybilkjøpere elbil. Så langt i år har det rullet nær 300 nye elbiler ut på veiene hver eneste dag.

– Skal folk oppleve elbil som et godt alternativ må det bli enklere og mer komfortabelt å lade bilen. Folk vil ha et servicetilbud og litt komfort når de lader. Noe så enkelt som et tak over ladestasjonen bør være et minstekrav, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF i en pressemelding.

- Gjør som Kongsberg og Klett



NAFs drømmeladestasjoner er Circle K Kongsbergporten og Shell på Klett sør for Trondheim. Laderne er plassert som bensinpumpene, nemlig under tak. Og stasjonen byr på både mat, kaffe, toaletter og vindusvask ved “pumpa”, akkurat som andre bensinstasjoner.

- Det må bli slutt på det at elbilister må ut å starte laderen i regn og vind uten tak over hodet, og uten mulighet til å kjøpe seg en kopp kaffe, sier Nils Sødal.

Veksten i elbiler har vært formidabel de siste årene. Hvert eneste år øker salget av elbiler og med det øker også forventningene til å kunne lade bilen på et ålreit sted der det samtidig finnes andre tilbud.

- Folk tar ikke til takke med en lader som er plassert sammen med konteinerne bak et næringsbygg lenger. De vil ha muligheten for en matbit, toalett og kanskje til og med en lekeplass til barna, sier Nils Sødal.

Tydelige priser

I dag er det nær sagt umulig å vite hva hurtigladingen vil koste deg. De forskjellige ladeoperatørene tar betalt etter ulike modeller. Noen tar per minutt, andre per minutt og kilowatt-time og atter andre for kilowatt-time. Det står heller ingen steder hva prisen er når du kommer frem til ladeplassen.

- Vi mener at kilowatt-time er det nye litersmålet. Da må det være det ladeoperatørene tar betalt for, mener Nils Sødal. - Her kan også ladeoperatørene lære av bensinstasjonene. Prisen på diesel og bensin formelig lyser mot en langs veiene, mens hurtigladeprisene enn så lenge er en vel bevart hemmelighet, fortsetter han.

Får orden i køen på ladeplassene

En annen utfordring på dagens ladeplasser er at det ikke er noen form for køsystem og på utfartsdagene rapporteres det om hard kamp om laderne. Utformes ladeplassene som en tradisjonell bensinstasjon vil køene gå smidigere.

- Alle kjenner systemet på en bensinstasjon. Derfor vil det gå smidigere på de dagene det er høy trafikk, mener NAF-rådgiveren.

Enn så lenge vil en del oppleve kø på hurtigladeren. De siste tallene fra Statistisk sentralbyrå viser at det blir stadig flere elbiler per ladestasjon. Nå er det 19 elbiler per ladepunkt, en økning fra 13 ladepunkter per elbil i 2017.

- Staten må ta grep så dette tallet ikke vokser. Det er for få hurtig- og lynladere. Fremdeles er noen deler av landet som sorte hull når det kommer til elbil-lading, sier Nils Sødal. - NAF har beregnet at det er et behov for over 3000 ladepunkter de nærmeste årene, avslutter han.