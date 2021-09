Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



At den aller øverste delen av luksusbilmarkedet også kommer i situasjoner hvor kundene ikke klarer å gjøre opp for seg er ikke noe ukjent fenomen. Ikke sjelden dukker det opp slike objekter på auksjoner og eksklusive salgskanaler.

Over evne?

Hva som skjedde da en kunde i De forente arabiske emirater bestilte ikke mindre enn fem stykker av Bentley Mulsanne Grand Limousine for en håndfull år siden sier ikke Bentley Emirates noe om i sin annonsering. Men de skal visst ha blitt betalt da de var nye.

Men faktum er at de nå har fem ubrukte, fem år gamle slike biler til salgs. I ulike spesifikasjoner og fargekombinasjoner. Hva som er grunnen til at ingen av bilene ble tatt i bruk, sier man ingen ting om. Hva prisen for bilene er må du selvsagt høre med selger om, for det annonseres heller ikke.

GRAND LIMOUSINE: Modellen er strukket omkring en meter i forhold til en normal Mulsanne. Foto: Bentley Emirates

Over hele verden

Nå er det tydeligvis ikke så enkelt som å selge dem lokalt i Emiratene, for de er villige til å skipe de hvor som helst i verden. Sikkert også til Norge om du har lyst.

Det du får i forhold til en vanlig Mulsanne er en hel meter ekstra lengde og knapt åtte centimeter bedre takhøyde, og selvsagt glassvegg mellom førersetet og passasjerdelen for å sikre en viss grad av privatliv der bak.