Opplever du dette ofte – da har du et problem

Hei Benny. Jeg har en Skoda Octavia 2,0 diesel, 2007-modell. Den har gått ca. 250.000 km.

Den har begynt å bruke en del kjølevæske i det siste. Nå oppdaget jeg at kjølevæskenivå synker drastisk fra ca. minimum til tom beholder under kjøringen, og på noen få kilometer.

Åpner jeg lokket på ekspansjonsbeholder, kommer vannet tilbake. Har sjekket om det sirkulerer vann i ekspanstanken via utlufting. Har du en formening hva som kan være årsaken? Hilsen Thomas.

Benny svarer:

Heisann. Dette er ikke hyggelig, for her er noe galt.

Jeg ville, som jeg alltid gjør, begynne med å sjekke de enkleste tingene først. Det kan være bare en bagatell. Lekker det noe sted? For eksempel fra en slangeforbindelse? Det kan også lekke fra vannpumpen, termostathus og radiatoren. Se litt nøye over. Ofte ser man det i form av drypp eller en liten dam under bilen. Eller kjenner en litt søtlig og varm lukt, når man kjører.

Når kjølevannet forsvinner så fort som du forklarer, vil jeg tro at det en betydelig lekkasje. Det positive med det er at den vil være enkel å få øye på. Så som sagt – begynn der.

Finner du ikke noe, er det fort litt verre. Da sier min magefølelse at det kan være en defekt topp-pakning. Dette er en litt større jobb og noe som de færreste fikser selv hjemme i garasjen. Dette er en typisk verkstedjobb for de fleste. Ganske kostbar også.

Kan bli dyrt

Det som er viktig her, er å sjekke topplokket nøye. Det bør kontrolleres og planslipes i samme slengen. Det må også sjekkes grundig for sprekker. Om det er sprukket, hvilket ikke er helt uvanlig, må det byttes. Da begynner virkelig kostnadene å galoppere. Men la oss krysse fingrene for at det ikke er så ille i ditt tilfelle.

Enkle kurer med «vidundermidler» finnes, men min erfaring med disse er stort sett veldig dårlig. En mekanisk feil krever som regel et mekanisk inngrep, og ikke «lurium» fra en flaske, for å bli fikset. I alle fall når lekkasjen er så stor som du beskriver.

Uansett; begynn med å sjekke de enkleste tingene først. Er du heldig, behøver det ikke være all verdens store reparasjonen som skal til. Det er nok også smart å få sjekket ut dette relativt raskt – det vil bare bli verre. En eventuell varmkjøring av motoren på grunn av for lite kjølevæske vil bare forverre problemene ytterligere.

Ønsker deg lykke til med å finne ut hvor lekkasjen er på Skodaen og med å få fikset dette!

